Kültür Sanat

Uluslararası Isparta Gül Festivali gül hasadıyla renklendi

Tarlalarda gül toplayıp, gülün yolculuğuna eşlik ettiler

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivalinin son gününde Güneykent Beldesinde gül hasadı yapıldı, festivale katılan yerli ve yabancı misafirler gül bahçelerinde gül topladı. Yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gül fabrikasında yöresel oyunlarını sergilediler.

Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin son gününde, Güneykent Beldesi'nde gerçekleştirilen gül hasadı etkinliği, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla renk kazandı. Gül hasadı, festivalin en özel anlarından biri olarak hafızalarda yer alırken, yerli ve yabancı misafirler gül tarlalarında gül toplama deneyimini yaşadılar, gülün yolculuğuna tanıklık ettiler, o anları çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Ayrıca gül fabrikasını ziyaret eden misafirler ve vatandaşlar gülün işlenişi hakkında bilgi alıp, gül müzesini gezdiler. Gaziantep, Isparta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergilediler. Güneykent Beldesindeki programa Isparta Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, gülün Isparta ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu, gülün turizm açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Yurt içi ve yurt dışından festival dolayısıyla misafir ettikleri ekipler ile gül tarlalarında gül hasadı gerçekleştiren vatandaşların son derece mutlu olduklarını anlatan Büyükçulcu, "Gül hasadımız festivalimizin en önemli etkinliği. Festivalin öneminin ifade edilmesi anlamında ne kadar yerinde bir iş yaptığımızı, gülün şehrimize ne kadar önem ve değer kazandırdığını hep birlikte görüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in çaba ve gayretleriyle, valiliğimizle, il kültür turizm müdürlüğümüzle, turizm bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Isparta Gül Festivalinin en önemli aşaması gül hasadı. Şehir dışı ve yurtdışından gelenler için farklı bir deneyim ve tecrübe oluyor. Misafirlerimize festivalimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Isparta Gül Festivali için Mersin'den gelen Selda Yıldırım, Isparta'ya ilk kez geldiklerini belirtti. Yıldırım, "Festival çok güzel, çok memnun kaldık" dedi.

Gül Festivali için çok büyük emek olduğunu dile getiren Rumeysa Özen, "Her toprakta her şey yetişmez derler buraya bahşedilmiş çok güzel bir güzellik. Gülün frekansı çok yüksek. Peygamber Efendimiz de gülle anılıyor. Ben de biraz gül şerbeti yapmak için gül topladım. Kokusuna bile doyum olmuyor. Isparta Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinden geldiklerini belirten Bahşende Diren ise gül bahçelerinin çok güzel olduğunu belirterek, gülün kokusuyla ferahlık verdiğini dile getirdi.

Nurcan Bal da festivalin düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediyesi'ne teşekkür etti. Bal, "Burası buram buram gül kokuyor biz de bu kokuyu Tarsus'a götüreceğiz" dedi.