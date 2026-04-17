Mesir Festivali konserleri ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesir Festivali konserleri ertelendi

Mesir Festivali konserleri ertelendi
17.04.2026 21:53  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenecek olan 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar nedeniyle planlanan konserler ileri bir tarihe ertelendi. Festivalin diğer kültürel etkinliklerinin ise devam edeceği açıklandı.

Manisa 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında sahne alacak sanatçıların konserleri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar nedeniyle ertelendi.

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında planlanan halk konserlerinin, yaşanan acı olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından konser programlarının ertelendiği belirtilerek, söz konusu etkinliklerin 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Festival kapsamında sahne alması beklenen Zeynep Bastık, Simge, Kibariye ve Duman'ın konserlerinin de bu kapsamda ileri bir tarihte düzenleneceği öğrenildi.

Açıklamada ayrıca festival bünyesindeki diğer geleneksel törenler ve kültürel etkinliklerin mevcut program akışı doğrultusunda devam edeceği vurgulanırken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mesir Festivali konserleri ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:17:52. #7.12#
SON DAKİKA: Mesir Festivali konserleri ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.