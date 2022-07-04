Uluslararası sanatçılar Trabzon'u resmetti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası sanatçılar Trabzon'u resmetti

04.07.2022 20:38

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "11. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon'a gelen 40 sanatçı, eserlerini beğeniye sundu.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "11. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon'a gelen 40 sanatçı, eserlerini beğeniye sundu.

Etkinlik kapsamında "Dünya Sanatçılarının Gözüyle Trabzon" sloganıyla bir araya gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gezdikleri yerlerden çeşitli notlar alan sanatçılar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan alanda da gezip gördükleri tarihi ve turistik yerleri resmederek, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galesi'nde eserlerini sergiledi.

Dernek Başkanı Şükran Üst, ülkeler arası köprüler oluşturmak, dostluklar kurmak ve dünyayı güzelleştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Üst, derneğin kurulduğu günden beri 11 uluslararası festival, onlarca panel, çalıştay ve çeşitli sergiler açtıklarını belirterek, "Genel merkezimizin Trabzon olmadığını bilenler var. Genel merkezimiz Trabzon'da, Ankara, İstanbul ve İzmir bizim şubelerimiz onun içinde Trabzon olarak gurur duyuyoruz. 30 ülkede de temsilciğimiz var." dedi.

Etkinliğe 16 ülkeden sanatçıların Trabzon'a geldiğini ifade eden Üst, "İlk kez farklı ülkelerden ilimize gelen sanatçılarımız var. Örneğin, Malezya'dan kalkıp sanat için ülkemize gelen sanatçılarımız var. Bizlere bu etkinliği gerçekleştirmemizde yardımcı olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise çeşitli ülkelerden sanatlarını icra etmek için Trabzon'a gelen sanatçılara teşekkür ederek, "Bu şehir sıradan bir şehir değil. Trabzon'un üç tane marka niteliğinde alameti farikası var. Bunlardan bir tanesi de sanattır. Burası tarih, kültür ve sanat şehridir." ifadelerine yer verdi.

Sanatçıların şehre olan katkısının belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerden çok üstünde olduğuna vurgu yapan Genç, "Belediye başkanının şehre yaptığı hizmeti mutlaka başka bir belediye başkanı da yapabilir ama sanatçının özgün düşüncesiyle ortaya çıkardığı eseri ancak kendisi yapar." dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze de düzenlenen etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunacağına inandığının altını çizerek, sanatın önemine değindi.

Trabzonlu sanatçılardan Ceyhan Murathanoğlu da etkinlik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 80 eserin yer aldığı sergiyi, Genç, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ile çok sayıda sanatsever gezerek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

YORUMLAR
500
'Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybeden Aydınlar ve Sanatçılar, Bayraklı'da Anıldı 'Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybeden Aydınlar ve Sanatçılar, Bayraklı'da Anıldı Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası sanatçılar Trabzon'u resmetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:33 İzmir'de yangın çıkaran şahıs, "Neden yaktın?" sorusuna cevap verdi: Keyfime yaktım
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 00:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası sanatçılar Trabzon'u resmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement