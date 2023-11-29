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Ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti

Ağlama Değmez Hayat, Benim Adım Çalıkuşu, Sarsam Seni ve Civelek adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayarak Bayan Kahkaha olarak tanınana sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti.

29.11.2023 - 13:55,  Güncelleme: 13:57
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Ağlama Değmez Hayat, Benim Adım Çalıkuşu, Sarsam Seni ve Civelek adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti. Kasacı'nın kızı Canan Alhas, yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

BAYAN KAHKAHA OLARAK TANINDI

Bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak me­zun oldu. Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı. Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

Bayan Kahkaha olarak tanınan sanatçı Güzide Kasacı, hayatını kaybetti

SAYISIZ ESERE İMZA ATTI

Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle: "Seni Andım Yine", "Suçlusun Bunda Sen de", "Unutmak İstesem O Hatırayı", "Ah Şu Gönlümüz", "Bir Şeyler Var Aramızda", "Unut Sevme Beni", "Albümdeki Resimler", "Aman Adanalı", "Hüsnüne Güvenme", "Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma", "Merhaba Dostlar", "Canın İsterse", "Huysuzsun", "Yalan Yalan Değil", "Petek Petek Varken Balın", "Sevda Öyle Müşkül ki", "Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül", "Ah Dedim Vah Dedim", "Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz", "Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen", "Sen Böyle İstedin", "Her Günüm Mazide Kalmış", "Ayrılsak da Beraberiz", "Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim", "Hicranla Harap Oldu", "Çiçekten Çiçeğe".

Bayan Kahkaha olarak tanınan sanatçı Güzide Kasacı, hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti - Son Dakika
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