Ürgüp'te Figürlü Sıcak Hava Balonları Havalandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ürgüp'te Figürlü Sıcak Hava Balonları Havalandı

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Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Ürgüp'te düzenlenen Balon Festivali'nde, farklı figürlerdeki sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. 18 ülkeden gelen 60 balon, Kapadokya semalarında renkli bir görsel şölen yaşattı.

09.08.2024 09:09
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Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp'de havalandı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde "Balon Festivali" coşkusu Ürgüp'de devam etti

NEVŞEHİR - Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son üç gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden farlı figürlerde çok sayıda balon Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Ürgüp ilçesindeki konser alanında, sabahın erken saatlerinde ekiplerin hazırlıklarının ardından çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Değişik renk ve figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya'nın eşsiz manzarasında peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, yerli ve yabancı turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşen Balon Festivali'nde 8-11 Ağustos tarihlerinde 18 ülkeden gelen rengarenk, farklı figürlerdeki balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı.

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı figürlerdeki 60 balon gökyüzünü renklendirdi.

İtalya'dan sıcak hava balonu ile katılan Audrıus Lukosevıcıus, "Daha önce Kapadokya'ya gelmiştim. Bu sefer balonum ile geldim. Her şey çok güzel. Umarım bu gün de güzel bir uçuş yaparız" dedi.

Sıcak Hava Balon Pilotu Kestutıs Petronıs'da yaptığı açıklamada "Burada uçmak muhteşem bir duygu. Bu festivale katıldığım için çok mutluyum. Kapadokya bölgesine ilk defa geliyorum ve bu güzellikleri havadan görme şansım oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ürgüp'te Figürlü Sıcak Hava Balonları Havalandı - Son Dakika

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