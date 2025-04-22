Urla'da 23 Nisan Bayramı Konseri

İzmir'in Urla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Urla Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, Yüzbaşı Mehmet Artunç yönetimindeki bando, marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti. Marşlara alkışlarla tempo tutan öğrenciler, bayram coşkusunu yaşarken, veliler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Konser sırasında şef Artunç, orkestranın yönetimini kısa bir süreliğine anaokulu öğrencisine devretti. Minik öğrenci, bandoyu yönettiği anlarda izleyicilerden alkış aldı.

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız çok mutlular, bandoya teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bir tane, hepimizin bu değerlere sahip çıkması, en çok da gençlere bu değerleri öğretmek ve onlarla beraber yaşamak en kıymetli olanı." dedi.

İlk kez askeri bando konserini izlediklerini dile getiren öğrenciler de heyecanlarını paylaştı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, öğretmenler ve veliler katıldı.

Programın sonunda bando ve katılımcılar, İstiklal Marşı'nı birlikte seslendirdi.

Kentte askeri bandolar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 11.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda, 24 Nisan'da saat 11.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, aynı gün saat 13.45'te Seferihisar Ulamış İlkokulu'nda konser verecek.