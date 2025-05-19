Urla'da Gastronomi Film Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Urla'da Gastronomi Film Festivali

Urla\'da Gastronomi Film Festivali

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, 23-25 Mayıs'ta sinema ve gastronomiyi buluşturacak.

19.05.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zengin mutfağı, verimli topraklarında yetişen ürünleri ve yetenekli şefleriyle gastronomi dünyasında özel bir yer edinen Urla, sahip olduğu değerlerini sinemanın diliyle anlatmaya hazırlanıyor.

"Sofradan Beyaz Perdeye" temasıyla ilk kez hazırlanan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra gastronomi atölyeleri, tadım etkinlikleri, söyleşiler ve uzman buluşmaları düzenlenecek.

Festivalin direktörü Gülper Ergün, AA muhabirine, 21 yıllık sektör deneyiminin ardından Türk gastronomisini sinema kaldıracıyla uluslararası vitrinde daha görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyada birçok örneği bulunan gastronomi film festivallerinin turizm ve kültürel tanıtım aracı olduğunu belirten Ergün, "San Sebastian Film Festivali bu alanda başı çekiyor. Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler uzun yıllardır gastronomi film festivalleri düzenliyor. Pizzalarıyla, makarnalarıyla bütün dünyayı ele geçirmiş durumdalar. Yurt dışında bizim lahmacunumuzun üzerinde 'Türk işi pizza' yazmaması gerekiyor. Biz bunu aşmak için, ucundan kıyısından bir destek verebilir miyiz diye düşündük." diye konuştu.

Yerelden beslenerek dünyaya açılmak hedefleniyor

"İyi tarım varsa iyi gastronomi vardır" ifadelerini kullanan Ergün, festivalin merkezi olarak Urla'nın seçilmesinde bereketli topraklarında yapılan tarımın ve gastronomideki yükselişinin etkili olduğunu dile getirdi.

Michelin yıldızlı restoranların bulunduğu Urla'da iyi tarım ve yaratıcı mutfak anlayışının güçlü olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi'nin çok bereketli, verimli toprakları var. Tarımının daha çok desteklenmesi konusunda algıyı yükseltmemiz gerekiyor. Urla'da şeflerimizin yıllardır verdiği emekler bölgeye çok katkı sundu. Bölgenin tarımsal yetenekleriyle birleştiğinde hepsi çok kıymetli oluyor. Türkiye gastronomi alanında çok zengin bir ülke, yedi bölgesinde yüzlerce lezzeti var. Gastronomi alanında çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Biz buna ek olarak 'Sinema ayağını nasıl güçlendirebiliriz' diye düşündük. Tematik bir festival düzenliyoruz. Odağında film ve gastronomi var. Festivalimizi bu ikisini buluşturma noktasında görüyoruz."

Urla'nın yerel değerleri, üreticileri ve şeflerinin de festivale dahil edildiğini aktaran Ergün, "Yerelden beslenmeyen hiçbir iş sürdürülebilir olmuyor. Biz bunu gözeterek sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek temasındayız. Onların katılımlarıyla bir iş yapmanın peşindeyiz." diye konuştu.

Ergün, festivalin içeriğine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bol bol film izleyeceğiz, çok ciddi bir arşivimiz var. Açık perde etkinliğinde, bağımsız sinemacıların filmlerine yer vereceğiz. Söyleşiler düzenlenecek. Gastronomi festivalinin olmazsa olmazı tadım etkinliklerimiz olacak. Bu tadımlarda yerelden beslenen ürünlere öncelik vereceğiz."

Festival programında öne çıkanlar

Festival programı sadece sinemaseverleri değil gastronomi meraklılarını da kendisine çekmeyi hedefliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra şefler, üreticiler, gastronomi ve sinema öğrencileriyle atölye çalışmaları, uzman buluşmaları, tadım etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Feyza'nın Mutfağı filmi gösterilecek, şef Serkan Anavatan "Yarımada Mutfağına Modern Bakış" söyleşisine katılacak. "Digesting Sustainability" adlı belgeselin dünya prömiyeri de festivalde yapılacak.

Yönetmen ve senarist Ezel Akay, şef İsmet Gecikmiş ve Handan Kaygusuzer "Esnaf Lokantaları Hikayeleri" başlıklı oturumda yer alacak. Yönetmen ve senarist Serdar Akar, oyuncu Güven Kıraç, oyuncu Erkan Can, yönetmen Vedat Atasoy ve işletmeci Ebru Korali'nin katılımıyla "Başroldeki Mutfaklar" söyleşisi düzenlenecek. Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, gastronomi eğitmeni Levon Bağış, Ceylan Ertörer Diaz "Yan Yollar ve Karşılaşmalar" oturumunda izleyiciyle buluşacak.

Manchester Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Ertürk ve şef Ahmet Güzelyağdöken'in konuk olacağı oturumda sanat, ekonomi ve beslenme kültürü tartışılacak. Ayrıca Ebru Ceylan'ın fotoğraf sergisi üç gün boyunca izlenebilecek.

Yurt dışından gelen şefler de bölgedeki yenilebilir otlar üzerine araştırmalar yapacak ve çalışmaları sonucu hazırlayacakları raporlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Turizm, Sinema, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Urla'da Gastronomi Film Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:25:07. #7.13#
SON DAKİKA: Urla'da Gastronomi Film Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.