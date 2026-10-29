Uşak’ta Türkiye Cumhuriyetinin 103. yaşı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Uşak’ta Türkiye Cumhuriyetinin 103. yaşı coşkuyla kutlandı

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Uşak’ta Türkiye Cumhuriyetinin 103. yaşı coşkuyla kutlandı
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Uşak’ta Türkiye Cumhuriyetinin 103. yaşı coşkuyla kutlandı
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Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılınç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Kartal'ın valilik girişinde protokol üyelerinin kutlama tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Tebrik kabulünün ardından protokol üyeleri tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Serdar Kartal, Türk gençliğinin tarihini ve kültürünü tanıyarak akıl ve bilim rehberliğinde yetişmesinin önemini vurguladı. Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini belirten Kartal, toplumsal dayanışmanın korunması, ülkenin itibarının yükseltilmesi ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Kartal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle anarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken halk oyunları gösterileri sunuldu.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatTürkiyeUşakSon Dakika

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