Üsküp'te Cumhuriyet ve Edebiyat Paneli - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Cumhuriyet ve Edebiyat Paneli

Üsküp\'te Cumhuriyet ve Edebiyat Paneli

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Üsküp'te Türk edebiyatı üzerine panel düzenlendi.

30.10.2024 21:46
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İlanının 101. Yıldönümünde Cumhuriyetimiz ve Edebiyatımız" konulu panel gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nün katkılarıyla düzenlenen panele Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Eğitim Müşavir Vekili Cüneyt Talha Özyürek, Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve mümkün olan her platformda Türkiye'yi layıkıyla tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu akademik panelin 29 Ekim haftasında gerçekleştirilmesinden dolayı destek verenlere teşekkür eden Ulusoy, "Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülkedeki edebiyatçıların bakışı hakkında bilgiler sunulacak bu etkinliğin ülkemizin görünürlüğüne ve ana dilimiz Türkçenin bu ülkedeki varlığının sürdürülmesine katkı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Özyürek de panelistlerin kendilerine kıymetli bilgiler sunacağını ifade etti.

Cumhuriyet dönemi edebiyatının yüzyıllar boyunca inşa edilen ve daima gelişen bir edebi gelenek üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Özyürek, "Türk edebiyatı; roman, şiir, düz yazı ve diğer alanlarda bünyesinde barındırdığı sürekliliklerin yanı sıra Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çağdaşlaşma, modernleşme, siyaset, yoksulluk, köy hayatı, kadın, toplumsal yaşamın sorunları ve diğer birçok temalarda yeni akımlar, yeni fikirler üretmiştir." dedi.

Kuzey Makedonya'daki üniversiteler bünyesindeki Türkoloji kürsüleri ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin Türk dili, kültürü ve edebiyatının doğru tanınması, akademik camiada tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması bakımından büyük vazifeye sahip olduğuna işaret eden Özyürek, bu çerçevede Türkçe eğitimini geliştirmek, Türkoloji çalışmalarına destek olmak, Türk kültürünü tanıtmak maksadıyla herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Emin ise Türk milletinin azim ve kararlığıyla kurulan Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin en güçlü sembolü olduğunu vurguladı.

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü olarak Cumhuriyet'in temel değerleriyle donanmış, sorgulayan, araştıran ve topluma fayda sağlayan bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Emin, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler, Türk kültürünün gerçek mirasçıları olarak milli kimliklerini, dinini, dilini, edebiyatını, kültürünü koruyup günümüze taşımakla yetinmeyerek iki ülke arasında her yönlü ilişkilerin gelişmesinde köprü rolünü oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Lokman Turan'ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Mehmet Samsakçı "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı", Doç. Dr. Murat Yusuf Önem "Kosova ve Makedonya'da Atatürk'e Dair Düşünceler" ve Dr. Yudum Görmüş "Cumhuriyet Dönemi'nde Kadın Yazarlar" konularında sunumlarını yaptı.

Kaynak: AA

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