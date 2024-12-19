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Kültür Sanat

Üsküp'te Şiir Şöleni

Üsküp\'te Şiir Şöleni

Yahya Kemal Beyatlı anısına düzenlenen 10. Uluslararası Türkçe Şiir Şöleni Üsküp'te gerçekleştirildi.

19.12.2024 23:17
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni yapıldı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlıkları himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle, Köprü Derneğinin öncülüğünde, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından gerçekleştirilen programa, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, şair ve edebiyatseverler katıldı.

Çevik, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şiir şöleninin Kuzey Makedonya'daki Türklerin Bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kapsamında Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 140'ıncı yılı anısına düzenlendiğini anımsattı.

Programa komşu ve kardeş ülkelerin yanı sıra Türkiye'den gelen şair ve yazarlar ile Yahya Kemal'i konuşacaklarına işaret eden Çevik, "Onun şiir ve kültür anlayışını konuşacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, şiirlerle Türk milleti kendi dilini, geleneğini, kültürünü, sevgisini, saygısını ve tarihini nesilden nesile aktarmıştır. Şiir, Türk milletinin birbirlerine olan sevgiyi, saygıyı ve kendi tarihini anlatma enstrümanı olarak kullanılmıştır." dedi.

"Şiir şehri Üsküp'ten, dilimizi şairlerin şiirleriyle Türk dünyasına yansıtacağız"

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de programı 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle düzenlediklerini ifade ederek, "Türk dünyasının; Doğu Türkistan'dan, Irak'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, ana vatanımız Türkiye'den, Balkanlar'dan, Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Kosova'dan gelen şairlerle şiir şehri olan Üsküp'ten, Yahya Kemal Beyatlı'nın doğum yerinde, Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği 'sessiz vatan, kadim Türk şehrinden' dilimizi şairlerin şiirleriyle Türk dünyasına yansıtacağımızı inanıyoruz." diye konuştu.

Yahya Kemal Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Samsakçı'nın Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiği programda, Kuzey Makedonya'dan Leyla Şerif Emin, Kosova'dan Zeynel Beksaç başta olmak üzere bölgeden ve Türkiye'den gelen şairler kendi yazdıkları şiirleri okudu.

Asıl ismi Ahmed Agah olan Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu.

Kaynak: AA

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