Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Üsküp merkezli Ensar Derneği organizasyonunda Halkbank desteğiyle Filarmoni Salonu'nda düzenlenen konsere Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konserde, Üsküplü ses sanatçısı Burhan Şaban ile Türkiye'den Mustafa Demirci sahne aldı.

Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, iki sanatçının Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Şahbaz, "Tasavvuf, yalnızca bu toprakların değil, Türkiye'nin birçok bölgesinin ruhuna işlemiş köklü bir mirastır. Bu ruhun her birimize yansımasını, bu tasavvuf melodilerinin hepimizin ruhuna güzel şeyler fısıldamasını diliyorum." diye konuştu.

Üsküp YEE Koordinatörü Yunus Dilber de kurum olarak bu sene dünyanın yaklaşık 70 ülkesinde Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktararak, "İnşallah güzel bir anma programı olur." dedi.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki ise dernek olarak 2002'den beri başta eğitim olmak üzere yardımlaşma ve kültür alanında ülke insanına ayrım yapmadan her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini kaydederek, "Manevi yönden kültürümüzün her alanında gönül dünyamıza hitap eden proje ve çalışmalara aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Şaban ile Demirci'nin icra ettiği konseri ilgiyle takip etti.