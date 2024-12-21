Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Artıyor

Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Artıyor

KANAL D'nin reytinglerde zirveye oturan dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm tanıtımında Alya ve Sadakat arasındaki gerilimin arttığını gözler önüne seriyor. Alya'nın hastanede çalışmak istemesi ve Sadakat'in tepkileri izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

21.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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KANAL D'nin AyNA Yapım imzalı reytinglerde zirveye oturan dizisi Uzak Şehir, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Alya ve Sadakat arasındaki gerilimin ise gittikçe arttığı görülüyor.

Heyecanı yüksek fragmanda Sadakat'in Alya'nın adını değiştirmek istemesiyle başlayan gerilim tansiyonu yükseltti. Cihan, Alya ve Sadakat arasındaki dengeyi sağlamak için çabalarken, Alya'nın hastanede çalışmak istemesi Sadakat'in tepkisini daha da körükledi. Sadakat'in "Bir Albora reisinin karısı asla çalışmaz" sözleri gerilimi artırırken, konakta Sadakat ve Ecmel arasında dönen dedikodular yeni bir krizin sinyalini veriyor. Tanıtımın en çarpıcı anı ise Alya'nın; "Kimse benim yaşam tarzıma karışmayacak" şartı oldu. Alya, istediği kıyafetleri giymekte ve mesleğini yapmakta ısrarcı oluşuyla, kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir' her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Artıyor - Son Dakika

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