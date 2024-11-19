Uzak Şehir'in İkinci Bölümü Reyting Rekorları Kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir'in İkinci Bölümü Reyting Rekorları Kırdı

Uzak Şehir\'in İkinci Bölümü Reyting Rekorları Kırdı

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Uzak Şehir, ikinci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Alya'nın oğlu Cihan ile kaçma planları ve yaşanan zorlu çatışmalar, dizinin heyecanını artırdı. Sosyal medyada da gündem olan dizi, reytinglerde zirveye oturdu.

19.11.2024 12:45  Güncelleme: 12:56
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KANAL D'nin AyNa Yapım imzalı ses getiren dizisi Uzak Şehir'in ikinci bölümü, izleyicileri ekrana kilitledi. Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizide Sadakat Albora, oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Alya'ya "Ancak Cihan ile evlenirsen bu konakta kalmana izin veririm" teklifinde bulundu.

SADAKAT'TEN ALYA'YA TOKAT

Uzak Şehir'in ikinci bölümü, oğlu ile kaçmaya çalışan Alya'nın çıkan arbede sırasında yanlışlıkla Cihan'ı vurması ile açılış yaptı. Yaşanan bu olay konağa bomba gibi düşerken Alya'yı kötü bir sürpriz beklemekteydi. Sadakat, "Bedelini ödeyeceksin!" diyerek Alya'ya tokat attı.

ALYA, CİHAN'A ŞİFA OLDU

Yaralanan Cihan, hastaneye gitmek istemeyince Alya duruma el attı ve kurşunu kendi elleri ile çıkardı. Oğulları Boran'ın ölümünden sorumlu tuttukları Alya'nın doktor olduğunu öğrenen Albora ailesi, şok olsa da yaşanan kaçma olayının bedelini mayınlı araziye bıraktıkları İzzet'e ödetti.

DEMİR BAYBARS İLE KARŞILAŞMA

Oğlu Cihan Deniz'i alarak Kanada'ya kaçmanın planlarını yapan Alya'ya yardımcı olan tek isim Nare Albora oldu. Nare'nin arabasını alarak konaktan kaçan Alya, İzzet'in hain planı ile yıkıldı. Demir Baybars'ı bir anda karşısında gören genç kadın, oğlunu korumak için savaştı. Sinem Ünsal'ın bu sahnedeki oyunculuk performansı seyircilerden tam not aldı.

CİHAN ALBORA, KÜÇÜK CİHAN DENİZ'İ VE ALYA'YI DEMİR BAYBARS'IN ELİNDEN KURTARDI

Cihan Albora, Cihan Deniz'e Alya'dan gizli verdiği cep telefonunun içindeki takip sistemi sayesinde önce Demir'den kaçan Cihan Deniz'i buldu ardından da Alya'yı kurtarmak için Demir'in peşine düştü. Cihan ve Demir karşılıklı silah çekerken Demir aileden neden intikam almak istediğini anlattı.

SADAKAT ALBORA'DAN SON SÖZ

Dizinin finalinde Alya'nın kaçma girişimleri çözümsüz kalırken Sadakat, Alya'yı konakta istemediğini söyledi. "Oğlum buradayken bu topraklardan gidemem." diyen Alya'ya Cihan'da destek oldu. "Ancak Cihan'la evlenirsen bu konakta kalmana izin veririm." diyen Sadakat'e Alya ve Cihan'ın ne tepki vereceği büyük merak konusu oldu.

UZAK ŞEHİR'E İZLEYİCİDEN YOĞUN İLGİ

Uzak Şehir ekrana gelen ikinci bölümü ile reytinglerde de büyük ilgi gördü. TOTAL kategori de 8.80 reyting yüzde 21.03 izlenme payı alarak zirveye oturan dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde de yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Sosyal meydanında da gündemine oturan dizi, TT listelerinde gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

GÜÇLÜ DİZİNİN GÜÇLÜ KADROSU

Çekimleri Mardin Midyat'ta devam eden Uzak Şehir'in yapımını AyNa Yapım'ın üstlenirken senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

'Uzak Şehir' heyecan dolu yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir'in İkinci Bölümü Reyting Rekorları Kırdı - Son Dakika

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