Vagon Sahne Türkiye'yi Tiyatroyla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Vagon Sahne Türkiye'yi Tiyatroyla Buluşturuyor

Vagon Sahne projesi, Türkiye'nin dört bir yanına sanat götürecek; 22 temsil gerçekleştirilecek.

05.05.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Vagon Sahne" perdelerini açıyor

ANKARA - "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor. Bu kapsamda sahne, dünyada benzeri bulunmayan bu özgün proje ile bir kez daha raylara taşındı ve Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanacak 4.796 kilometrelik bir güzergah oluşturuldu.

Ankara Tren Garı'ndan yola çıkacak olan "Vagon Sahne"yi uğurlamak için düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok vatandaş katıldı. Program açılış konuşmaları sonrası vagonun incelenmesiyle başladı.

Kültür ve sanatın, ülkenin her bir köşesine ulaşması için yapılan çalışmaların somut hali olarak "Vagon Sahne"yi örnek gösteren Bakan Yardımcısı Mumcu, "Sahnesi olmayan şehirlere perde açan sanatı ve sanatçıyı halkıyla buluşturan bu proje tiyatroyu Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza ulaştırma iradesinin en güzel örneklerinden birisidir. Tiyatro her yerde diyerek başlatılan bu yolculukta sahneler değişti, oyunlar çeşitlendi ama tek bir şey değişmedi. Sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz inanç" dedi.

Geçmiş projelerden yola çıkılarak yeni bir seyir defteri açıldığını vurgulayan Tamer Karadağlı, "Bu sadece bir tren değil, bu sanatın yola çıkan hareket, Tiyatro'nun Anadolu'yla yeniden kucaklaşmasıdır. ve unutmayalım ki devlet tiyatroları için sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir. Bugün burada bu yolculuğun ilk adımında, siz kıymetli misafirlerinizin katılımı ve desteği bize güç veriyor. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyle, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka gibi 11 il ve ilçede toplam 22 temsil gerçekleştirilecek. Turne süresince Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı iki oyun sahnelenecek. Saat 13.00'te çocuk oyunu "Masal Treni" ve saat 19.00'da yetişkinler için "Misafir" adlı oyun tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, Ulaşım, Kültür, Ankara, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vagon Sahne Türkiye'yi Tiyatroyla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon Keskin nişancı silahı ele geçirildi 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Keskin nişancı silahı ele geçirildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 23:02:07. #7.13#
SON DAKİKA: Vagon Sahne Türkiye'yi Tiyatroyla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.