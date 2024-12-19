Vakıf Geleneği Sempozyumu Bursa'da Açıldı

Kültür Sanat

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Vakıf Geleneği ve Bursa Vakıfları Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin vakıf medeniyeti olarak tarif edildiğini söyledi.

Vakıf uygulamalarının 1400 sene boyunca İslam coğrafyasının her alanını nakış nakış işleyen eserleri beslediğini anlatan Öcalan, "Vakıf, menkul ya da gayrimenkul, bir mülkü, geliri insanlara bağışlanmak üzere hiçbir şekilde mülk edinmeyecek şekilde bağışlamak demektir. Buradaki husus, özellikle vakıf mallarının hiçbir zaman mülk edinilemeyeceği, satılamayacağıdır. Sempozyumda iki gün boyunca hocalarımızın da bildirilerinde dikkati çekeceği en önemli hususlardan biri, vakıf eserlerinin hiçbir şekilde değişikliğe uğramayacağı, vakfı kuran kişinin şartlarının kesinlikle değiştirilemeyeceği hususudur." dedi.

Öcalan, Osmanlı Devleti ile vakıf kurumunun zirveye ulaştığını, Bursa'daki tarihi eserlerin büyük bölümünün vakıflardan kalma olduğunu aktardı.

Son yıllarda Bursa'da vakıf eserlerinin çokça ihya edildiğini ve anlamına uygun kullanıldığını dile getiren Öcalan, bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Mevlüt Çam da vakıfların merhamet, şefkat ve hayır ile imar, inşa ve ihya yönlerinin bulunduğunu, her bir vakfiyenin iyilik hareketi olduğunu vurguladı.

Vakfın koşullarını belirten belgeler olan vakfiyelerin aslında medeniyet tasavvurunu anlattığına işaret eden Çam, "İnsanları vakıf kurmaya iten şüphesiz en temel neden, dinimizin emirleri, tavsiyeleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarıdır." diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği programın ardından Prof. Dr. Öcalan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a "Bursa Vakfiyeleri" adlı kitabı takdim etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer'in de katıldığı törenin ardından sempozyum, Prof. Dr. Osman Çetin'in "Vakıf Nedir? Vakıflar Neden Önemlidir" ve Prof. Dr. Mustafa Kara'nın "Tasavvuf Kültürünün Gelişmesinde Vakıfların Rolü" başlıklı sunumlarıyla devam etti.

Ayrıca, sempozyum için hazırlanan "Bursa Vakfiyeler ve Vakıf Eserleri" başlıklı fotoğraf sergisi de açıldı.

Yarın sona erecek sempozyum kapsamında sunulacak 19 bildiri, yayıma hazır hale getirilecek.