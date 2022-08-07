"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

07.08.2022 12:38
"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

Van'da işitme engelli Mahmut Kaya'nın İŞKUR desteğiyle İpekyolu ilçesinde açtığı "Konuşan Eller Kafesi" hem kendisine hem de istihdam sağladığı 3 işitme engelliye gelir kapısı oldu.

Van'da işitme engelli Mahmut Kaya'nın İŞKUR desteğiyle İpekyolu ilçesinde açtığı "Konuşan Eller Kafesi" hem kendisine hem de istihdam sağladığı 3 işitme engelliye gelir kapısı oldu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Kaya, bir süre iş başvuruları yaptıktan sonra kendisi gibi işitme engelli eşi ile 3 çocuğunun geçimini sağlamak için bir iş yeri açmaya karar verdi.

Kaya, bu düşüncesini paylaştığı Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk'ün yönlendirmesiyle bir proje hazırlayarak, engellilere yönelik destekten faydalanmak için İŞKUR'a başvuru yaptı. Aldığı destekle geçen yıl kafe açan Kaya, eşinden öğrendiği tariflerle hazırladığı tatlı ve pasta çeşitlerini satmaya başladı.

Kaya, tatlı ve pastaların müşterilerden büyük beğeni görmesi üzerine siparişlere yetişebilmek için kendisi gibi 3 işitme engelliye de kafede istihdam sağladı.

Tüm siparişlerin el işaretleriyle alındığı kafeye "Konuşan Eller" adını veren Kaya, iş yerinde hem tatlı ve pasta satışı yapıyor hem de müşterileri ağırlıyor.

"İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz"

Kaya, AA muhabirine, İŞKUR'un verdiği hibe destek sayesinde kendi işini kurma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Çok uğraştık, emek verdik. Kafede kurabiye, sütlaç gibi tatlı ve pasta çeşitleri yapıp, servis ediyorum. İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz. Buranın hem ustası hem patronu hem de servis elemanı olarak çalışıyorum. Kazancımla ailemi geçindiriyorum, arkadaşlarıma destek oluyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

"Burada çalışmaktan çok memnunum"

Kafede garson olarak çalışan işitme engelli İbrahim Baltık, işini çok sevdiğini belirtti.

Daha önce iş bulma konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Baltık, "İş sıkıntısı yaşamamızı istemedi ve bizi işe aldı. Gelen müşterilerimizle iyi iletişim kuruyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada çalışmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Bahri Dayan, kafedeki ürünlerin lezzetinden ve sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Siparişlerimizi el işaretiyle veriyoruz. Ferah bir ortam. Engelli kardeşlerimize destek olmak için burayı tercih ediyoruz. Herkese de gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Hamiyet Bakır da kafeye gidip geldikçe işaret dilini öğrendiğini anlatarak, bu kafede güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk de işitme engellilerin kimi zaman iş bulmada sıkıntı yaşadığını ifade ederek, devletin engellilere destek verdiğini söyledi.

Mahmut Kaya'nın devletin desteğinden faydalanarak işini kurduğunu belirten Türk, bu sayede 3 işitme engellinin daha işe kavuştuğunu aktardı.

Türk, bu iş yerinin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor Van'da yerli tırdan sonra yerli kepçe de üretildi Van'da yerli tırdan sonra yerli kepçe de üretildi
Kaynak: AA

İpekyolu, İŞKUR, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Konuşan Eller Kafesi' işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:38:58. #1.12#
SON DAKİKA: "Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement