Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi

Rol aldığı dizilerdeki başarısından dolayı dünya çapında tanınan Esra Bilgiç, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Hollywood'a devam eden oyuncuların grevi sebebiyle bu sene sakin geçen festivalde boy gösteren Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken saniyeler içinde pozdan poza girdi. Daha önce de Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekle girmiş ve görüntüsüyle günlerce konuşulmuştu.

DAVRANIŞLARI BEĞENİLMEDİ

Dikkat çeken isimler arasında Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç, kırmızı halı için sırt dekolteli siyah ışıltılı bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda onlarca kameraya poz veren Bilgiç, saniyeler içinde pozdan poza girerek herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncuları görüntüsü kısa sürede sosyal medya yayılırken kullanıcılar da "Bu hareketler çok amatörce" ve "Kıyafeti çok yakışmış ama bu hareketleri kim gösterdi" yorumunu yaptı.