Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi - Son Dakika

Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi

Son Güncelleme: 08.09.2023 09:07

Bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken daha önce Hafsanur Sancaktutan'ın yaptığı gibi şekilden şekle girdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısından dolayı dünya çapında tanınan Esra Bilgiç, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Hollywood'a devam eden oyuncuların grevi sebebiyle bu sene sakin geçen festivalde boy gösteren Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken saniyeler içinde pozdan poza girdi. Daha önce de Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekle girmiş ve görüntüsüyle günlerce konuşulmuştu.

DAVRANIŞLARI BEĞENİLMEDİ

Dikkat çeken isimler arasında Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç, kırmızı halı için sırt dekolteli siyah ışıltılı bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda onlarca kameraya poz veren Bilgiç, saniyeler içinde pozdan poza girerek herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncuları görüntüsü kısa sürede sosyal medya yayılırken kullanıcılar da "Bu hareketler çok amatörce" ve "Kıyafeti çok yakışmış ama bu hareketleri kim gösterdi" yorumunu yaptı.

Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi

Esra Bilgiç, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Teşkilat dizisine taze kan! Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz kadroda
09:53 Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi
09:52 İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi
09:37 Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
09:33 Cübbeli Ahmet, Kadiri Tarikatı'na katıldı
09:08 Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
09:07 Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
08:49 Taksi şoförünü öldüresiye dövüp gasp ettiler! O anlar kamerada
08:25 Trabzonspor'dan gece yarısı dev transfer! 90 milyon euroluk Pepe formayı giydi
08:05 İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 10:08:47. #1.13#
SON DAKİKA: Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement