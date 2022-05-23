Viyana'da Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde usta aşçıların da katılımıyla Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün'ün yanı sıra Avusturyalı yetkililer ve çok sayıda ülkeden büyükelçiler katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Mutfak Haftasına yönelik video mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Ozan Ceyhun'un selamlama konuşmasının ardından aşçı Ramazan Bingöl davetlilere Türk mutfağının tarihçesi ve çeşitliliğini anlatan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından misafirler, hünkarbeğendi, enginar, yaprak sarması gibi Türk mutfağına ait lezzetleri tadarken, aşçı Ayvaz Akbacak da ikram edilen yemeklere ilişkin bilgi verdi.

AA muhabirine konuşan Ceyhun, Türk Mutfağı Haftasına dün 18'inci bölgede bulunan Türkenschazpark'da düzenlenen ilk etkinlikte Maraş dondurması ve Türk kahvesinin ikramıyla başladıklarını belirterek, alışılmışın dışında bir etkinlik olduğunu ve başta Avusturyalılar olmak üzere parka gelen her kesimden insanın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ceyhun, bugünkü programda 30'un üzerinde büyükelçi ve Avusturyalı yetkililere Türkiye'de tanınan iki önemli aşçının eşliğinde Türk mutfağını tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Öğlen yemeğine Türk Büyükelçiliğindesiniz daveti"

Etkinliğin gün içi düzenlenmesine rağmen katılımın çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ceyhun, "Bugün, pazartesi günü öğle yemeğini gelin Türk Büyükelçiliğinde yiyin daveti yaptık ama dedik ki bu sıradan bir öğle yemeği olmayacak, bu öğle yemeğinde sizlere sunduğumuz yemeklere yönelik bilgi vereceğiz, Türk mutfağına yönelik bilgi vereceğiz. Zaten gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse değerli eşi Emine Erdoğan'ın isteği bu." diye konuştu.

Ceyhun, hafta kapsamında düzenlenen üç etkinliğin yapılmasında eşi Azize Ceyhun'un büyük emek sarf ettiğini, yarın yapılacak son etkinlikte ise bir tür Türk mutfağı atölyesi düzenleneceğini, söz konusu aşçılar ve diplomat eşlerinin Türk yemeği hazırlayacağını dile getirdi.

"Dünyaya ilk buğdaylar Anadolu'dan yayıldı"

Aşçı Ramazan Bingöl de yaptığı sunumda özellikle Göbeklitepe'de yapılan kazılar sonucunda 12 bin yıl önce ilk buğdayların Urfa'da bulunduğunu söylediğini belirterek, "Dünyaya yayılan ilk buğdayların bu topraklarda olduğunu anlatmak istedim." şeklinde konuştu.

Bingöl, buğdayın insanlık tarihindeki önemine işaret ederek, dünyanın en eski mutfağının Türk mutfağı olduğunun ve dünya mutfağına çok farklı lezzetler sunduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, Türk insanının misafirperverliğine de değindiğini belirten Bingöl, Türk mutfağında hiçbir şeyin israf edilmediğini sözlerine ekledi.