Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri Volkan Konak konseriyle sona eriyor

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Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri 3 Eylül'de sona eriyor

Festival Volkan Konak konseri ile final yapacak

BALIKESİR - Sındırgı'da bu yıl 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri, zengin bir programla büyük bir ilgi gördü. Festivalin kapanış etkinliği, 3 Eylül akşamı ünlü sanatçı Volkan Konak'ın konseri ile gerçekleşecek.

Yöre kültürünün Kurtuluş etkinlikleri ile birleşerek Uluslararası bir festivalle taçlandırıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak " İlçemizde farklı kültürleri ağırlıyoruz. Kendi imkanlarımızla dolu dolu etkinliklerle süslenen bir program hazırladık. Bu festivalde herkese göre bir etkinlik var. Yöresellikten ata sporlarına kadar ilçemizin her köşesinde bir etkinlik var. Bu etkinlikleri de belediye personelimizin özverili çalışması, tamamen sponsorlarımızın maddi desteği ile belediye bütçemizden harcamadan gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımız, vatandaşlarımız, kamu kurumlarımız herkesin bir desteği var. Bu da birlik beraberliğimizi daha da pekiştiriyor. Aynı zamanda 57. Geleneksel Kocakonak Panayırımızı da gerçekleştiriyoruz. 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerimizi 3 Eylül Salı günü Kurtuluş Kortejimiz ve Volkan Konak konseri ile sonlandıracağız. Başta ilçe Kaymakamımıza, hiçbir zaman bizleri geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a, emniyetimize, jandarmamıza, tüm kamu kurumlarımıza, sponsorlarımza, belediye personelimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı Balıkesir'in Kalbi Sındırgı'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış programına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın farklı kültürel zenginlikleri ve Balıkesir'in 20 ilçesi ile her alanda daha da gelişeceğini belirterek " Sındırgı'da muhteşem ve dolu dolu bir festival var. Çok özenle hazırlanmış program var. Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'de kültürümüzü değerlerimizi önemsiyoruz. Milli birliğimizin pekişmesi için de oldukça önemli. Başta belediye başkanımız Serkan Sak olmaz üzere tüm ekibini yürekten kutluyor, kaymakamlığımıza, tüm kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa İlçe Kaymamı Didem Dinç Özay, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ve CHP Manyas İlçe Başkanı İsfendiyar Ülker, Edremit Belediye Başkan Yrd. Cavit Cebeci, CHP Bigadiç İlçe Başkanı Türker Yılmaz, Bigadiç CHP Meclis Üyesi Enis Uras ve yönetim kurulu, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın, Bandırma CHP Meclis Üyesi Murat Karakoyun katıldı. Dört gün süren festival boyunca ziyaretçilere yöresel oyunlardan halk oyunları gösterilerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunuldu. Etkinlikler kapsamında, yerli ve yabancı grupların performans sergilediği halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Geleneksel dans ve müziklerle renklenen bu gösteriler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde ayrıca, ata sporları olarak bilinen cirit ve tek kurşun gibi geleneksel Türk sporlarının heyecanlı gösterimleri de gerçekleştirildi. Bu sporlar, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilere Türk kültürünün önemli bir parçasını tanıtma fırsatı sundu.

Yerli sanatçıların konserleri ile de müzikseverler buluştu. Bölgede yetenekli sanatçılar sahne alarak, katılımcılara çeşitli müzik türlerinde performanslar sergiledi. Bu konserler, festivalin kültürel çeşitliliğini ve müzikal zenginliğini ön plana çıkardı.

Festivalin final etkinliği olan Volkan Konak konseri, 3 Eylül akşamı Sındırgı'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Konak, konserinde sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla katılımcılara keyifli bir akşam yaşatacak. Konser, festivalin kapanışını anlamlı bir şekilde taçlandırarak, Sındırgı'nın kültürel ve sanatsal zenginliğine vurgu yapacak.

Bu dört gün süren etkinlik, Sındırgı'nın kültürel mirasını yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti. Festival, hem yerel halk hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için zengin bir kültürel deneyim sundu ve bölgenin sanat, spor ve müzik alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi.