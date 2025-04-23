Yalova'da 23 Nisan coşkusu

YALOVA - Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova'da coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla ile başladı. Ardından Saffet Çam Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kortej, İstanbul Caddesinden başladı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Ardından meydanındaki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, "Bugün, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milletimizin en kıymetli hazinesi olan çocuklara armağan edilerek, geleceğin Türkiye'sinin onların ellerinde şekilleneceği güçlü bir biçimde ilan edilmiştir. 23 Nisan yalnızca bir bayram değil, milletimizin küllerinden doğarak bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en anlamlı adımlardan birinin simgesidir" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Hülya Kaya takdim etti.

Etkinlikler öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterilerle sona erdi.