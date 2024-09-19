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Yalova'da Gaziler Günü kutlandı

YALOVA - Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde ilk olarak Yalova Uygulama Otelinde kahvaltı etkinliği de düzenlendi. Programlar Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ziyaretleriyle sürdü. Programlar çerçevesinde Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşün ardından gerçekleştirilen törende, Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Heykeli'ne sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner, "Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş, kısacası Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu için bir kırılmadır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türk milleti adına TBMM, 19 Eylül 1919 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşallik rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimiz ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şubesi'nden Gazi Gürkan Kaşıkçı

İse konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Eylül Gaziler Günü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı gündür. Gaza ruhu vatanla birlikte alınan kutsal bir emanet olarak asırlardır bu topraklarda solmayan bir bayrak gibi dalgalanıyor. Bu topraklarda atılan her adım, verilen her nefes, gazilerimizin ve şehitlerimizin, yüce fedakarlıklarıyla mümkün olmuştur. Aziz milletimizin Anadolu topraklarında asırlardır süren mücadelesinin sırrı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışında gizlidir. Bu topraklar, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış, fedakarlıklarıyla yoğrulmuştur. Yüce dinimizden aldığımız ilhamla milletimizin cesareti birleşmiş, gaza ruhu bu vatanın bağrında ölümsüzleşmiştir."

Tören şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan Yalova Merkez Camii'nde de şehitler ve vefat etmiş gaziler için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Törenlere Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.