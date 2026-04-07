Yavuz Sultan Selim\'in Eşinin Tarihi Betimlemesi

Duvar resimleri yapan mural sanatçısı Axel Mengü, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında iki binanın dış cephesine, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın mesir macunu saçımını betimleyen bir çalışma yaptı.

Mengü, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan festival kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Sultan Camisi'nin karşısındaki iki binanın dış cephesini renklendirdi.

Axel Mengü, AA muhabirine, olumsuz hava şartlarına rağmen büyük emek vererek güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını belirtti.

Çalışmayla Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katkı sunmanın yanı sıra mahalleyi renklendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Axel Mengü, "12 gündür asistan arkadaşımla çalışıyoruz, az bir kısmı kaldı. Manisa'da ilk defa böyle büyük ebatta mural çalışması yapılıyor ve bu projenin benim elimden çıkmış olması çok değerli. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyorum, genel olarak resmi görenler mutlu oluyor. Çocukların ilgisini çekiyor ve gençlere ilham veriyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat İnan ve ailesi de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması üzerine, Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulduğuna inanılan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.