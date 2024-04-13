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Yeni Samsun Müzesi'ne yoğun ilgi: 1 ayda 50 bin ziyaret

SAMSUN - Mimarisinde Karadeniz'in dalgalarından esinlenilen ve dünyadaki nadir müzelerinde biri olan Yeni Samsun Müzesi'ni 1 ayda 50 bin kişi gezdi. Vatandaşlar yeni müzesinin içerisinin çok güzel dizayn edildiğini ve müzenin çok bilgilendirici olduğunu söylediler.

Kütür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 13 Mart'ta açılan müze, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'nin birçok şehrinden müzeye gelen vatandaşlar görücüye çıkan eserleri ilgiliyle inceledi. İçerisinde Türkiye'de Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi ile 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatası gibi eserlerin bulunduğu müze, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti.

Vatandaşlar çocuklarıyla bayram tatilini müzede değerlendirdiklerini, Amisos Hazineleri ve kazılarda çıkan Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerden takılar, kemerler ve diğer aletlerin en çok dikkatlerini çeken eserler arasında yer aldığını ifade ettiler.

1 yılda 20 bin ziyaretçiden 1 ayda 50 bin ziyaretçiye

2016 yılında kapatılan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 1 yılda 20 bin kişi ziyaret ederken, Yeni Samsun Müzesi'ni ise 1 ayda 50 bin ziyaretçi, bayram tatili süresince de yaklaşık 15 bin kişi gezdi.