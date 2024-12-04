Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu

Yeniköy Kemerköy Enerji\'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu

Yeniköy Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında bölgedeki ilkokul öğrencilerine yönelik 'Yıldız Tohumu' isimli tiyatro etkinliği düzenleyerek, madencilik hakkında farkındalık oluşturdu. 200'den fazla öğrenci sahnelenen oyunu izleyerek, eğlenceli bir deneyim yaşadı.

04.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
YENİKÖY Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında bölge ilkokullarındaki öğrenciler için özel bir tiyatro etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kendileri için hazırlanan 'Yıldız Tohumu' isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler hem madencilik hakkında farkındalık kazandı hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü'nü bölge ilkokullarının 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliği ile kutladı. İlkokul öğrencilerinin sanatla buluştuğu tiyatro etkinliğine Ören, Çamköy, Pınar ve Yeniköy ilkokullarından 200'ün üzerinde öğrenci katıldı. Madenciler Günü için özel olarak hazırlanan ve çocuklara madencilik mesleğinin önemini anlatmayı hedefleyen 'Yıldız Tohumu' isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, ülkelerin kalkınmasında itici güç olan madencilikle ilgili farkındalık artıracak bilgileri edindi.

ÇOCUKLAR EĞLENCE DOLU BİR GÜN YAŞADI

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Yıldız Tohumu' tiyatro oyunu, küçük bir tohum olan Stella'nın, bir madenciyle tanışarak onun dünyasını keşfetmesini konu alıyor. Stella, madencilik mesleğiyle ilgili yeni bilgiler öğrenirken, eğlenceli ve eğitici bir hikayeye de kapı aralıyor. Çocukların hem eğlendiği hem de madencilik mesleğini daha iyi anlayabildiği oyun, Burcu Kolik'in ve Sibel Zengin'in performanslarıyla sahnelendi. Minik öğrenciler tiyatro gösterisinin yanı sıra, renkli etkinliklerle de yaratıcılıklarını ortaya koydu. Çocuklar, kendilerine verilen baret ve boyama setleriyle madenci baretlerine rengarenk resimler çizdi.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU'

Çocukların etkinlikte mutlu olduğunu ifade eden Yeniköy Kemerköy Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madenciler Günü'nü burada Yeniköy-Kemerköy Konferans Salonu'nda çocuklarımızla özel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu etkinlikte çocuklarımıza madenciliğin ülkemiz ekonomisi açısından öneminden, madenlerin kurşun kalemde dahi yer aldığından bahsettik. Ülkemizin geleceği açısından, sürdürülebilir kalkınması açısından madenin ne kadar önemli olduğunu ilkokul öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde anlatma fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu etkinliğin çok önemli düşünüyoruz. Yeniköy-Kemerköy enerji olarak özellikle okullarımızın yenilenmesi ve çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle madenciliği öğrenmesini çok önem veriyoruz. Evde kullandıkları kurşun kalemin bile madenden yapıldığını öğrendiklerinde gerçekten çok mutlu oldular. Tiyatro öncesinde baret boyama aktivitesi yaptık. Bu tip çalışmaları her sene yapıp, geleneksel bir hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Madenciler Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yeniköy, Eğitim, Aralık, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
21:19 Fikret Orman, Dursun Özbek’i açık açık uyardı Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:53 Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ın en büyük sorununu tek seferde çözdü Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 16:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.