Yeniköy Kemerköy Enerji\'den Öğrencilere Madencilik Tiyatrosu

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YENİKÖY Kemerköy Enerji , 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında bölge ilkokullarındaki öğrenciler için özel bir tiyatro etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kendileri için hazırlanan 'Yıldız Tohumu' isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler hem madencilik hakkında farkındalık kazandı hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü'nü bölge ilkokullarının 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliği ile kutladı. İlkokul öğrencilerinin sanatla buluştuğu tiyatro etkinliğine Ören, Çamköy, Pınar ve Yeniköy ilkokullarından 200'ün üzerinde öğrenci katıldı. Madenciler Günü için özel olarak hazırlanan ve çocuklara madencilik mesleğinin önemini anlatmayı hedefleyen 'Yıldız Tohumu' isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, ülkelerin kalkınmasında itici güç olan madencilikle ilgili farkındalık artıracak bilgileri edindi.

ÇOCUKLAR EĞLENCE DOLU BİR GÜN YAŞADI

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Yıldız Tohumu' tiyatro oyunu, küçük bir tohum olan Stella'nın, bir madenciyle tanışarak onun dünyasını keşfetmesini konu alıyor. Stella, madencilik mesleğiyle ilgili yeni bilgiler öğrenirken, eğlenceli ve eğitici bir hikayeye de kapı aralıyor. Çocukların hem eğlendiği hem de madencilik mesleğini daha iyi anlayabildiği oyun, Burcu Kolik'in ve Sibel Zengin'in performanslarıyla sahnelendi. Minik öğrenciler tiyatro gösterisinin yanı sıra, renkli etkinliklerle de yaratıcılıklarını ortaya koydu. Çocuklar, kendilerine verilen baret ve boyama setleriyle madenci baretlerine rengarenk resimler çizdi.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU'

Çocukların etkinlikte mutlu olduğunu ifade eden Yeniköy Kemerköy Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madenciler Günü'nü burada Yeniköy-Kemerköy Konferans Salonu'nda çocuklarımızla özel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu etkinlikte çocuklarımıza madenciliğin ülkemiz ekonomisi açısından öneminden, madenlerin kurşun kalemde dahi yer aldığından bahsettik. Ülkemizin geleceği açısından, sürdürülebilir kalkınması açısından madenin ne kadar önemli olduğunu ilkokul öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde anlatma fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu etkinliğin çok önemli düşünüyoruz. Yeniköy-Kemerköy enerji olarak özellikle okullarımızın yenilenmesi ve çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle madenciliği öğrenmesini çok önem veriyoruz. Evde kullandıkları kurşun kalemin bile madenden yapıldığını öğrendiklerinde gerçekten çok mutlu oldular. Tiyatro öncesinde baret boyama aktivitesi yaptık. Bu tip çalışmaları her sene yapıp, geleneksel bir hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.