Yenişehir\'de ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası\'na 11 takım katıldı

Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları, Yenişehir Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde Yenişehir'de ilk kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Kupası kapsamında düzenlenen yarışlarda 11 takımdan yüzlerce minik sporcu kulaç attı. Yarışların ardından düzenlenen ödül törenine Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, organizasyonun çocukları yüzmeye teşvik etmek ve sporla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Çocuklarımıza yüzmeyi sevdirmek ve sporla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışlarda, 11 takımdan yüzlerce minik sporcumuz kulaç atarken, dereceye giren yüzücülerimize madalyalarını takdim ettik" dedi.