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Yerli Örümcek Adam Yozgat'ın Yöresel Lezzeti Arabaşı Çorbasını İçip, Hamurunu Yuttu - Son Dakika
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Yerli Örümcek Adam Yozgat'ın Yöresel Lezzeti Arabaşı Çorbasını İçip, Hamurunu Yuttu

Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi il il gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan sosyal medya fenomeni Ayaz Koç, Yozgat'a geldi. Örümcek adam kostümüyle Yozgat sokaklarını gezen Koç, kentin yöresel lezzeti arabaşı çorbasını içip hamurunu yuttu.

Yerli Örümcek Adam Yozgat\'ın Yöresel Lezzeti Arabaşı Çorbasını İçip, Hamurunu Yuttu
22.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:47
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Yerli örümcek adam Yozgat'ın yöresel lezzeti "arabaşı" çorbasını içip, hamurunu yuttu

YOZGAT - Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi il il gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan sosyal medya fenomeni Ayaz Koç, Yozgat'a geldi. Örümcek adam kostümüyle Yozgat sokaklarını gezen Koç, kentin yöresel lezzeti arabaşı çorbasını içip hamurunu yuttu.

İzmir'de yaşayan ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde bölgeye giderek çocuklara ücretsiz animasyon gösteriler yapan Ayaz Koç, daha sonra örümcek adam kostümüyle Türkiye'nin 81 ilini gezmeye karar verdi. Bu hayalinin peşinde koşan Koç, 13. durağı olan Yozgat'a geldi. Çizgi film kahramanı Spider-Man kostümü giyerek Türkiye'yi şehir şehir gezen sosyal medya fenomeni Ayaz Koç (27), Yozgat sokaklarını gezdi. Sarraflar Caddesi'nde vakit geçirip vatandaşlarla sohbet eden yerli örümcek adam, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yozgat'a özgü arabaşı çorbasının da tadına bakıp hamurunu yutan örümcek adam, yöresel lezzete hayran kaldı.

Yozgat'ta son günlerde etkili olan soğuk havaya yakalanan örümcek adam, kostümünün üzerine mont giymek zorunda kaldı. Yerli örümcek adamın bir sonraki durağı ise Kırıkkale olacak.

Yozgat'ta ilgi odağı oldu

"81 şehri gezen Spider-Man yollarda" sloganı ile hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen sosyal medya fenomeni Ayaz Koç, "İzmir'de animasyon olarak çalışıyordum, Kahramanmaraş depremleri olduktan sonra kıyafetlerimi giydim, 2 gün sonra deprem bölgelerine gittim. Adana'da, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Malatya'da kaldım. 5 bölgede 50 gün boyunca kalıp orada çocuklarla ilgilendim, oyunlar oynadım. Arama kurtarma çalışmalarına da katıldım. 81 şehirde örümcek adam kostümüyle gezmek bir hayalimdi. Belki insanlara da umut olabilirim dedim, beni görenlerin tepkilerini merak ettim, nelerle karşılaşacağım diye düşündüm. Olumlu tepkiler oldu, fotoğraf çekinenler oluyor, ilgilenenler oluyor. Çok sevildim." dedi.

Yerli örümcek adam soğuk havaya yakalandı

Yozgat'ın yöresel lezzeti arabaşı çorbasının da tadına bakan yerli örümcek adam Ayaz Koç, "Yozgat'a geldim arabaşı yuttum, şu an fahri Yozgatlı oldum. İzmir'de bu çorba olsa gün boyu içerim, tadı çok güzel. Gerçekten arabaşı çorbası Yozgat'ınmış. İyi ki Yozgat'a gelmişim. Ama böyle bir soğuk beklemiyordum Yozgat'ta. Şu an karlı ve soğuk bir havaya denk geldim. Sivas'ta olduğu gibi yine çok üşüdüm ama arabaşı çorbası beni ısıttı. Kostümün üstüne eşofman giydim, Yozgat'a böyle giriş yaptım. Ama gün içinde mont giymeyi düşünüyorum." şeklide konuştu.

"Medeni cesaretinden ötürü tebrik ederim"

Restoranın da yerli örümcek adamı ağırlayan ve arabaşı çorbası ikram eden Tülay Uslu da, "Örümcek adamı iş yerimizde ağırladık. Arabaşı çorbamızı tattırdık ve Yozgat'ımızı ona tanıttık sonra da yolcu ettik. Bizler de çok memnun kaldık. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaptığı etkinlikler ve deprem bölgesindeki çocukları da eğlendirip onlarla ilgilenmesi de çok güzeldi. Medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Yerli Örümcek Adam Yozgat'ın Yöresel Lezzeti Arabaşı Çorbasını İçip, Hamurunu Yuttu - Son Dakika


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