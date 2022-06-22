Yerli ve yabancı seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu - Son Dakika
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Yerli ve yabancı seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu

22.06.2022 13:13

Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan ilçesi Avanos'ta düzenlenen "12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" (UAUSS) Türk ve yabancı 13 seramik sanatçısının katılımıyla başladı.

Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan ilçesi Avanos'ta düzenlenen "12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" (UAUSS) Türk ve yabancı 13 seramik sanatçısının katılımıyla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Belediyenin iş birliğinde düzenlenen uygulamalı sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Tunus ve Mısır'dan gelen seramik sanatçıları, ilçedeki etkinlik alanında oluşturulan açık hava atölyesinde eserlerini ortaya koyuyor.

ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, sanatçıların etkinlik kapsamında ortaya çıkardıkları özgün eserlerin ilçedeki farklı parklara yerleştirileceğini belirterek, "Yurt dışından davetimiz üzere gelen sanatçıların yanı sıra akademisyen ve serbest sanatçılar etkinliğe katılıyor. Bu etkinlik kapsamında seramik uygulamalar üniversite yerleşkesi ile Avanos ilçesinin çeşitli noktalarına yerleştirilecek. Böylelikle daimi olarak sergilenmiş olacak." dedi.

Etkinliğe Brezilya'dan katılan Çinli seramik sanatçısı Maria Cheung ise kültürel zenginlikleriyle hayranlık uyandıran bir bölgede bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu sempozyuma davet edilmekten çok memnun kaldım. Burada Çin yemek kültürü üzerine bir çalışma yapıyorum. Kültürler arası birlikteliği eserime yansıtmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sempozyuma Konya'dan katılan Selim Çınar da farklı ülkelerden sanatçılarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

14 yıldır bu alanda çalıştığını dile getiren Çınar, "Bu etkinlik, seramik sanatçıları ve öğrenciler açısından oldukça yararlı. Sanatçılar burada üretme imkanı bulurken öğrenciler de öğrenme fırsatı yakalıyor. Katılanlar yerel sanatçılarla da tanışabiliyor. Dış mekan için seramik yapma olanağı sağlanması da bizler için önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlik hafta sonuna kadar sürecek.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yerli ve yabancı seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu - Son Dakika

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