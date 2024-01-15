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Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Gazze'ye Yardım İçin Üretim Yapıyor - Son Dakika
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Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Gazze'ye Yardım İçin Üretim Yapıyor

Malatya'da Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, giysi, iç çamaşırı ve eşofman takımı dikiyor. Ürünler Mersin Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Gazze\'ye Yardım İçin Üretim Yapıyor
15.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 12:17
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Malatya'da Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, giysi, iç çamaşırı ve eşofman takımı dikiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler ile kursiyerler, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklar için dikiş makinesinin başına geçti.

Usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından dikilen ürünler, paketleme işlemlerinin ardından Mersin'e, oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Doğan, AA muhabirine, Gazze'ye yardım için başlatılan kampanya kapsamında 5 atölyede 85 kursiyerle üretim yapmaya başladıklarını söyledi.

Gazze'ye gönderilmek üzere battaniye, giysi, iç çamaşırı ve eşofman takımı diktiklerini ifade eden Doğan, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün yaptığı toplantıda aldığı karar doğrultusunda tüm Türkiye'deki Halk Eğitimi Merkezlerinde olduğu gibi Halk Eğitim Müdürlüğümüzde de Gazze'ye yardım için üretim yapmaya başladık. Ürettiğimiz battaniye, iç çamaşırı ve eşofman takımlarını hazırladık. Ürünleri Mersin Halk Eğitim Merkezine göndereceğiz, oradan da Gazze'ye gönderilecek." dedi.

Giyim üretim teknolojisi bölümünde moda tasarımı usta öğreticisi Feraye Özel, ellerindeki imkanlarla Gazze'deki insanlar için üretim yaptıklarını belirterek, "Gazze'de savaş altında kalan çocuklarımız için yaklaşık 3 haftadır kursiyerlerimizle çalışıyoruz. Çocuklarımız için eşofman, kadınlar için tayt, üst giysi dikimi gerçekleştirdik. Elimizdeki imkanları kullanarak oradaki insanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız için üretimde bulunmaya çalıştık. Ürünlerin kesimleri, dikimleri ve üretimleri yapılıp paketlenerek gönderilmeye hazır bir vaziyette bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

El sanatları usta öğreticisi Selma Malkoç ise Gazze'de yaşayan insanlara destek olmak için 3 haftadır çalıştıklarını, Halk Eğitim Merkezince temin edilen örgü ipleri ile battaniyeler yaptıklarını söyledi.

"Küçük de olsa bir desteğimiz olsun"

Nakış bölümü usta öğreticisi Mehtap Yaşbay ise 6 Şubat depremlerinde sıkıntılar çektiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Halk eğitime kumaşlar ve örgü ipleri geldi. Biz bu kumaşlarla iplerle ne yapalım dedik ve deprem sürecinde yaşadığımız sıkıntılar aklımıza geldi. Biz de Gazze'de yaşanan savaş dolayısıyla, soğukta üşüyorlar, sıkıntılar yaşıyorlar. Onlara en azından küçük de olsa bir desteğimiz olsun diye giyim öğretmenleri arkadaşlarımız onlara eşofman takımları dikti. Bizler örgü iplerini kursiyerlerimize dağıttık. Onlar kendi akrabalarına dağıttılar ve gün geçtikçe büyüdük. Biz de bunları küçük parçalar halinde topladık, battaniye haline getirdik. Gazze'de üşüyen çocuklarımıza, hanımlarımıza en azından küçük de olsa bir desteğimiz olsun. Bu sıkıntılı süreçte desteğimizi bu şekilde yapmaya çalıştık."

Kaynak: AA
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