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Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı - Son Dakika
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Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı

Oyuncu Yiğit Özşener, 'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandırıyor. Karakterin makyajı İranlı özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari tarafından 6 haftada tamamlandı ve uygulanması 5 saat sürdü. Film, 1918-1923 yılları arasında yaşanan milli mücadeleyi ve İstanbul'daki destek yapılanmasını anlatıyor.

30.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 14:07
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'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıranoyuncu Yiğit Özşener'in makyajı 6 haftada tamamlandı ve uygulanması 5 saat sürdü. Film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.

MAKYAJ, HELKELTIRAŞLIK TEKNİĞİYLE YAPILDI

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi titiz süreçlerden oluşan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, saanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

HAZIRLIK ANLARINI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIĞI MESAJLA PAYLAŞTI

Özşener, hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini heyecanlandırdı. Özşener, "Dünyalılar, tüm hazırlıklar bittiğinde, 'onunla' ilk baş başa kaldığım an. Ona benzemenin, onu taklit etmenin mümkün olmadığına inanıyorum. Ama onun fikirlerini anlıyor, duygularını hissediyorum. Ve bendeki onu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. #ZaferinRengi, 16 Şubat'ta sinemalarda." ifadelerini kullandı.

"ZAFERİN RENGİ" FİLMİNİN KONUSU NE?

Zaferin rengi filmi, 1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul'da oluşan yapılanmayı spor üzerinden izleyiciye sunacak.

Abdullah Oğuz'un yönettiği ve merakla beklenen film 'Zaferin Rengi', 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Yiğit Özşener'in Atatürk'ü canlandırdığı Zaferin Rengi filmi Abdullah Oğuz imzasını taşıyor. Filmin başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri paylaşıyor.

Yiğit Özşener\'in \'Zaferin Rengi\' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: yandan görünüm hiç alakası yok atatürkle Yanıtla 0 18
  • mert çelik: hıc benzemıyor Yanıtla 0 12

Mustafa Kemal Atatürk, Yiğit Özşener, Makyaj, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı - Son Dakika
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