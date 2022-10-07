BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi İspanya'da tanıtıldı - Son Dakika
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BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi İspanya'da tanıtıldı

07.10.2022 20:18

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi İspanya'da gösterime girmeden önce Barselona'da düzenlenen galayla basına tanıtıldı.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi İspanya'da gösterime girmeden önce Barselona'da düzenlenen galayla basına tanıtıldı.

Filmoteca de Catalunya sinemasındaki gösterime katılan Kaplanoğlu, önce gazetecilerin, daha sonra gala gecesinde sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Barselona'daki etkinliklerle ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Kaplanoğlu, ilk defa bir filminin dünyanın farklı yerlerindeki insanlara ortak duygularla bu kadar fazla ulaşabildiğini söyledi.

"Bağlılık Hasan" filminin İspanya ile şimdiye kadar yaklaşık 20 ülkede gösterime girdiğini ve 20'den fazla festivale katıldığını aktaran Kaplanoğlu, filminin Fransa'da 10. haftasına girdiğini ve bunun önemli olduğunu ifade etti.

"Bu tarz sinemaya ilgi gösteren tüm yerlere film gidiyor." diyen Türk yönetmen, " Türkiye'de filmi izleyenlerden gelen tepkiler ile Hindistan'dan, Çin'den ya da Cannes gibi festivallerdeki gösterimlerden gelen tepkiler arasındaki uyum ve insanların benzer bir his alıyor olmaları beni gerçekten şaşırttı. Çünkü önceki filmlerime kültürel bakış açıları, yorumlar farklılık gösteriyordu. Bu sefer insanların filmin içindeki karakterin durumlarına dair gösterdikleri tepkiler genelde ortak ve filmi çok iyi anladıklarını gösteriyor." diye konuştu.

Alt yazı, kültürel farklılıklar ve filme konu olan hacca gitme gibi temalara rağmen eserinin oldukça iyi anlaşıldığını kaydeden Kaplanoğlu, bunun sebebini şöyle anlattı:

"Aslında küreselleşme sebebiyle insanlar birbirlerine hem çok yaklaştılar hem de çok uzaklaştılar. Bu enteresan bir şey. Hasan karakterinin sahip olduğu birtakım özellikler var. Bu karakteri anlatırken iyi, kötü, olumlu, olumsuz bir taraf tutmadık. Gerçek bir insan gibi onu yazmaya ve göstermeye çalıştık. Böyle olduğu için de her bir insana benzemeye başladı. Aslında hepimizin kendi küçük hayatlarımızda yaptığı birtakım tercihler, yalanlar, kandırıcı inandırıcılıklar gibi asıl insanın üzerinde taşıdığı sahtelikleri göstermesi. Sadece iyi ya da kötü olarak değil, insanın herkes gibi doğal olduğunu anlatan bir hikaye bu. O yüzden dünyada birçok insan dokunabildi."

Kaplanoğlu, ayrıca filminin gösterimi dolayısıyla Barcelona Sinema Okulunun doktora öğrencileriyle de bir araya gelerek tecrübelerini genç sinemacılarla paylaştı.

Diğer yandan, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de Kovid-19 salgınından dolayı dünya genelinde verilen aranın ardından Barselona'daki ilk kültür-sanat etkinliğini Semih Kaplanoğlu gibi önemli bir yönetmen ile yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyledi.

"Bağlılık Hasan" filmi Barselona, Madrid ve Valensiya başta olmak üzere İspanya'nın önemli kentlerinde 14 Ekim'de gösterime girecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi İspanya'da tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi İspanya'da tanıtıldı - Son Dakika
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