Yorgancılık geleneğini Tokat\'ta sürdüren Tamer Oruç, 33 yıldır yün yorgan dikiyor

Tokat'ta 13 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren 46 yaşındaki Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda el emeğiyle yün yorgan dikiyor.

Hazır yorganların yaygınlaşmasıyla geleneksel yorgancılık yapan ustaların sayısı azalırken Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda mesleğini sürdürüyor. Oruç, müşterilerin getirdiği yünü gerektiğinde yıkayıp kurutuyor. Ardından yünü didikleyerek kabartıyor ve yorganın içine yayıyor. Yünün içeride kaymasını önlemek için yorganı elinde işleyen Oruç, bu işleme 'sırıma' denildiğini ve günde 3 ila 4 yorgan hazırladığını söyledi.

"EN SON YETİŞEN ÇIRAK BENİM"

Tokat'ta bu işi ustasıyla birlikte sürdürdüklerini söyleyen Oruç, "En son yetişen çırak benim. Bir tane de ustam var, şu anda Tokat'ta iki taneyiz. 1949 yılında büyük ustamız buraya dükkan açmış. Ben de onun dükkanında bu işe devam ediyorum" dedi.

Son iki yıldır yün yorgana ilginin arttığını, havaların soğumasıyla birlikte sipariş aldıklarını belirten Oruç, eski yorganların da yeniden kullanılabildiğini anlattı. Oruç, "Kirli yün gelir, yıkarız. Temiz yün getirirler, onu diteriz. Yün kaymasın diye de aralarını tek tek sırıyoruz" diye konuştu.

Evindeki yünleri ve eski yorganları yeniletmek için dükkana getiren Abdulkadir Tuğrul ise "Tamer ustaya evdeki yün ve yorganlarımızı getiriyoruz. İş biraz zor olduğu için biz yapamıyoruz. O yıkayıp kurutup yeniden sırıyor" dedi.