Yozgat'ın Ramazan Geleneği: Ekmek Kadayıfı

Yozgat'ta Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: Ekmek kadayıfı

YOZGAT - Yozgat'ta Ramazan ayının geleneksel lezzetlerinden biri olan ekmek kadayıfı, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak öne çıkıyor.

Uzun bir geçmişe sahip olan ekmek kadayıfı, özellikle Ramazan ayında ve bayramlarda evlerde yapılarak misafirlere ikram ediliyor. Kadayıfın yumuşak dokusu ve şerbetli lezzeti, iftar sonrası tatlı ihtiyacını karşılamak için sıklıkla tercih ediliyor.

Ramazan ayında Yozgat'ın Meydan Yeri Caddesi'nde kurulan tezgahlar, ekmek kadayıfının en yoğun satıldığı yerler arasında. Sokak satıcıları, bu özel tatlıyı hazırlayarak hem kent sakinlerine hem de şehri ziyaret eden misafirlere sunuyor.

6 yıldır Yozgat'ta öğrenci olan Burak Aydın, " Lüleburgaz'da yaşıyorum ama Yozgat'ın örf adetlerine gelenek göreneklerine alıştık 6 senelik zaman zarfında. Ekmek kadayıfını bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Ben ilk defa burada gördüm. Türkiye'nin birçok yerine de gittim, gezdim, gördüm. Ekmek kadayıfı yaklaşık 100-150 yıldır yapılan ve çok sevilen bir tatlı. İnsanların buna ilgisi çok fazla. Özellikle Ramazan aylarında evlerde yapılıp, burada tezgahlarda satılabiliyor. Her gün yense yenilebiliyor. Hafif bir tatlı. Kendine münhasır bir tadı, ağırlığı olan bir tatlı" dedi.

15 yıldır evinde ekmek kadayıfı tatlısı yaptığını ve çocukken büyüklerinin bu tatlıyı yaptığını söyleyen Ali Osman Bekdemir, ekmek kadayıfının yapılışının anlattıktan sonra şunları söyledi: "Yozgat genelinde yapılan bir tatlıdır. Benim de Ankara'da, Ordu'da, Kocaeli 'de yaşayan torunlarım var. Yozgat'a gelmeden önce ararlar 'Dede ekmek kadayıfını yap, biz geliyoruz' derler. Ben de hemen hazırlarım. Ramazanlarda vazgeçilmez bir tatlıdır."

Ramazanın manevi atmosferiyle birleşen Ekmek Kadayıfı, Yozgat'ın vazgeçilmez geleneksel tatlısı olarak nesilden nesile aktarılıyor.