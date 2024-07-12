Yozgat'ta Asırlık Antik Çağ Ekmekleri Fırına Girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta Asırlık Antik Çağ Ekmekleri Fırına Girdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılan arkeolojik kazılarda çıkan 3 bin 500 yıllık tabletlerden faydalanılarak Hitit, Sümer ve Roma dönemine ait 8 çeşit ekmek üretildi. Bu antik çağ ekmekleri, 8 bin 600 yıl öncesine ait tarifler kullanılarak yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Ekmeklerin üretimi yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi ve asırlar öncesine ait ekmek kültürü yeniden canlandırıldı.

12.07.2024 17:27
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Asırlık antik çağ ekmekleri Yozgat'ta fırına girdi

YOZGAT - Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat'ta, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce, arkeolojik kazılarda çıkan 3 bin 500 yıllık tabletlerden faydalanılarak Hitit, Sümer ve Roma dönemine ait 8 çeşit ekmek üretildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi, "Antik Çağ Ekmekleri Yeniden Hayat Buluyor" projesi çerçevesinde 3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden faydalanarak 8 bin 600 yıl öncesine ait ekmeleri yeniden gün yüzüne çıkardı. Arkeoloji bölümü tarafından antik çağ döneminde pişirilen ekmeklerin bazılarına yönelik araştırma yapıldı. Hitit çivi yazılı metinlerde bulunan tariflerden yola çıkılarak Konya Çatalhöyük'te bulunan 8 bin 600 yıllık ekmeğin yanı sıra Hitit, Sümer ve Roma dönemine ait 8 ekmek çeşidi üretildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan danışmanlığında Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği antik çağ ekmeklerini uygulamalı olarak hazırladı. Ekmeklerin unları taş değirmede öğütülerek elde edildi. İçinde peynir, bal, incir, bezelye, kuru üzüm, kuru elma, tam buğday unu, ekşi maya ve fındık bulunan ekmeklerin üretimi yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi.

"3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden yola çıktık"

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, "Ekmek tariflerine 3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden ulaşıldığını söyleyerek, "Bu tabletlerde ekmeğin tarifi verilmiyor ama içerisine katılan malzemelerden bahsediliyor ve biz bu bilgilerden yola çıkarak bu tarifi oluşturduk. Lisans bitirme tezimde yaptığım araştırmalarda bu ekmeklerin tok tuttuğu, özellikle Roma askerlerinin uzun yollara, savaşa giderken bu ekmekleri tercih ettiği ve onlar için üretildiği belirtilmekte. Ayrıca Hitit askerleri için de bu ekmeklerin besleyici ve sağlıklı olduğu için üretildiğine de ulaştık. Şu an 8 çeşit ekmek ürettik, bunlardan en eskisi 8 bin 600 yıllık Çatalhöyük ekmeğidir. Daha sonra Sümer ekmeği ürettik bunlar iki çeşit olup tapınaktaki rahipler tarafından tüketiliyordu. Roma ekmeğini ürettik 2 çeşit, daha sonra da 3 çeşit Hitit ekmeğini ürettik. Yıllar sonrasında bu ekmek kültürünün tekrardan gün yüzüne çıkarılması bizi Bozok Üniversitesi olarak gerçekten mutlu etti" dedi.

"Asırlar öncesine ait ekmek kültürünü gün yüzüne çıkardık"

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde değişik kültürlere ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Yozgat coğrafyası bilindiği üzere pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada hüküm sürmüş Hititler ve Romalıların ekmek kültürünü tanıtmak ve bugünü ile olan bağlantılarını ortaya koymak amacıyla bu sunumu gerçekleştirdik. Böylelikle o döneme ait ekmek kültürüne ait lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması hedeflendi. Hitit ve Mezopotamya çivi yazılı kaynakları esas alınarak buradaki ekmeklerin önemli bir bölümü üretildi. Bununla beraber tarih öncesine giden Çatalhöyük ekmeğimizde mevcut. Aynı zamanda Roma dönemine ait bir ekmek çeşidimiz de burada üretilmektedir. Bu çalışma ile asırlar öncesindeki ekmek kültürü gün yüzüne çıkarılmış oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Asırlık Antik Çağ Ekmekleri Fırına Girdi - Son Dakika

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