YTB'nin Üsküp'te başlattığı Bağlar Günleri'ne Türkiye'den yaklaşık 30 yazar katılıyor - Son Dakika
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YTB'nin Üsküp'te başlattığı Bağlar Günleri'ne Türkiye'den yaklaşık 30 yazar katılıyor

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YTB\'nin Üsküp\'te başlattığı Bağlar Günleri\'ne Türkiye\'den yaklaşık 30 yazar katılıyor
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YTB, Balkanlar Edebiyat Otobüsü kapsamındaki Bağlar Kültür ve Düşünce Günleri'ni Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlattı. Etkinlikler Saraybosna, Novi Pazar ve Prizren'de sürecek; panellerde Türkiye'den yaklaşık 30 yazar ve yerel yazarlar Balkan edebiyatını ele alacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Balkanlar Edebiyat Otobüsü programı kapsamında düzenlenen Bağlar Kültür ve Düşünce Günleri'nin açılışı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel kuruluşlardan yetkililer, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

Büyükelçi Aktaş, burada yaptığı konuşmada, edebiyatçının kim olduğu sorusuna yanıt aramaları gerektiğini, edebiyatçının "kapıyı çalan kişi" olduğunu söyledi.

Aktaş, "Edebiyatçı kimi zaman bir otobüse biner, bir yolculuğa çıkar. Bizim gönül coğrafyamızın dört bir köşesini dolaşır ama kapıyı çalan kişidir. Evlere girer. Kimi zaman bir şiir yazar ve kimi zaman Bağlar isimli bir yayın düşünce kuruluşunun yazarı olur, editörü olur, ona katkı veren şair olur. Kimi zaman burada heyecanıyla karşımızda titrer, kimi zaman o güzel sesle bizi duygulandırır. Ama hep kapıyı çalar." dedi.

"Üsküp her zaman edebiyatın çok dinamik yaşandığı merkezlerden biri"

Kazancı da Üsküp'ten başlayacakları program serisine Saraybosna, Novi Pazar ve Prizren ile devam edeceklerini belirtti.

Üsküp'ün her zaman edebiyatın, kültürün çok dinamik yaşandığı merkezlerden biri olduğunu dile getiren Kazancı, "Tarih boyunca böyle oldu. Türklerin belki ilk buraya adım atmalarıyla birlikte buradaki kültürel üretim, edebi üretim başladı. Burada yetişmiş çok önemli yazarlar, şairler Osmanlı döneminde İstanbul başta olmak üzere pek çok farklı merkezde Türk kültürüne, edebiyatına çok önemli katkılar yaptılar. Yüzlerce eserler meydana getirdiler." diye konuştu.

Bağlar Dergisi'ne ilişkin bilgi veren Kazancı, 2022'de yayın hayatına başlayan derginin Balkanlar genelinde, Kuzey Makedonya'da, Üsküp'te genç yazar ve şairlerin katkı sağladığı, tamamen onların üretimi olan bir mecraya??????? dönüştüğünü ifade etti.

Balkanlar Edebiyat Otobüsü programının Üsküp ayağı, çeşitli konularda düzenlenecek panellerle yarın sona erecek.

Balkanlar'daki Türk edebiyatı, ortak kültürel miras ve edebiyat dünyasının güncel meseleleri Türkiye'den gelen yaklaşık 30 yazar ve yerel yazarlar tarafından ele alınacak.

7-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında Saraybosna, Novi Pazar ve Prizren'de de etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: YTB'nin Üsküp'te başlattığı Bağlar Günleri'ne Türkiye'den yaklaşık 30 yazar katılıyor - Son Dakika
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