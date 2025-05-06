Yunus Emre 704. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yunus Emre 704. Yılında Anıldı

Yunus Emre 704. Yılında Anıldı

Yunus Emre'nin vefatının 704. yılı, Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Katılımcılar dualar etti.

06.05.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK düşünür ve şair Yunus Emre, vefatının 704'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Türk düşünür, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 704'üncü yıl dönümünde Eskişehir'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Eskişehir Valiliği tarafından, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma ve Yunus Emre Külliyesi ve Mezarı Karşılama Merkezi'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı. Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler, Yunus Emre Külliyesi imamı eşliğinde Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin insanlığa çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Yunus Emre demek başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde hissetmiş, yaşamış, anlamış ve aktarmış büyük bir zat olarak bulundu, yaşadı. Bizim bugünlere kadar gelmemize vesile oldu, katkı sağladı. Dünyaya yetecek kadar büyük ve geniş manevi mesajı olan bir yerdeyiz. Doğru şekilde anlaşılması, anlatılması, aktarılması da hepimizin üzerine vazife. Hepimizin insanlığımızı bulmamız, kendimizi geliştirmemiz için bütün yaklaşımları, ilmi, irfanı çalışmaları artırmamız, çoğaltmamız, anlamamız gerekir. Semerkant'tan, Buhara'dan, Orta Asya'dan, Horasan Erenleri'nin Anadolu'ya kadar gelip Anadolu'yu zenginleştirmesi, buralarda hatıralar bırakması, buralardan Budapeşte'ye, Gülbaba'ya kadar gitmesi, bu ruhun güzel şekilde bütün dünyaya yayılması, ecdadımızın eseridir" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal ise Yunus Emre'nin halk şairliğinin yanı sıra yüzyıllar ötesinden gelen bir sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı olduğunu söyledi. Aksakal, "Yunus Emre savaşların, çekişmelerin ve ötekileştirmenin karşısına dikilmiş bir barış elçisidir. Yunus, yaşadığı dönemin tüm zorluklarına rağmen insanlığa umut aşılayan bir gönül dili geliştirmiştir. Onun sözleri ne sadece bir devre ne de yalnızca bir millete hitap eder. Yunus'un dili evrenseldir, sevgisi sınırsızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler külliyede kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

JANDARMANIN ATLI BİRLİKLERİ GÖREV ALDI

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma törenlerinde jandarma ekipleri görev yaptı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen Erdem, Heybet, Gençer, Yetkin ve Manas isimli asayiş atları ise ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Mihalıççık, Yunus Emre, Eskişehir, Edebiyat, Kültür, Tören, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre 704. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:09:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yunus Emre 704. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.