100 milyon TL vurgun yaptığı konuşulan oyuncu Kıvanç Talu'dan ilk açıklama

Yayınladığı komik videolarla tanınan ve bir ara Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun yakın arkadaşları dahil çevresindeki birçok kişiyi 100 milyon TL dolandırarak Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. 1 milyon takipçisi bulunan Var Böyle Tipler hesabı kapatılan Talu, yeni bir hesap açarak 1 Kasım'da merak edilen tüm sorulara cevap vereceğini belirtti.

1 KASIM'I İŞARET ETTİ

Hakkındaki iddiaların ardından 1 milyon takipçisinin bulunduğu Var Böyle Tipler hesabı kapatılan Kıvanç Talu, "varboyletipler.offical duyuru" adlı yeni bir hesap açarak sessizliğini bozdu. İddialara cevap vermeyen Talu, "Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00'da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum" dedi.

100 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, reklam işiyle uğraşan çiftin kurdukları şirketle orta okul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıkları ileri sürüldü. 100 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı konuşulan çiftin bir veda partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtığı iddia edildi.