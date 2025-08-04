14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

Haberin Videosunu İzleyin
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
04.08.2025 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
Haber Videosu

Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, nişan ve geleneksel kına gecesinin ardından 3 Ağustos'ta İstanbul'da evlendi. Gelini evinden bando takımıyla alan Orhonlu, tören sonrası Akbaş'la birlikte mutluluk pozları verdi.

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı ile hafızalara kazınan, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı. Genç çift, geçtiğimiz ay aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.

Nişan sonrası evlilik hazırlıklarına başlayan Akbaş ve Orhonlu, 3 Ağustos'ta dünyaevine girdi. Düğün öncesi geleneklere bağlı kalan çift, geçtiğimiz günlerde yakın dostları ve aile bireylerinin katılımıyla kına gecesi düzenlemişti.

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

Sitare Akbaş, o gece geleneksel bindallı giyerken, çiftin mutlu anlarına dair kareler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Önceki gün gerçekleşen nikah töreni öncesi damat Cengiz Orhonlu, gelini evinden bando takımı eşliğinde aldı. Geleneklere uygun yapılan bu çıkışta neşeli anlar yaşanırken, çiftin mutlu kareleri davetliler ve dostları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne sanat ve medya camiasından birçok tanınmış isim katıldı. Sitare Akbaş, şıklığı ve zarafetiyle göz doldururken, nikâh sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle paylaştı, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel, değişik bir hikaye hediye etti hayat bize. Çok mutluyuz."

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

KAMURAN AKKOR'UN TORUNU DAMAT OLDU

Cengiz Orhonlu'nun, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Kamuran Akkor'un torunu olduğu bilgisi de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu detay magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, çiftin ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşaması hayranlarından takdir toplamıştı.

Cengiz Orhonlu, Sitare Akbaş, İstanbul, Magazin, Tören, Son Dakika

Son Dakika Magazin 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın hayran kaldığı ’Kadın Azmağı’nda kuraklık alarmı NASA'nın hayran kaldığı 'Kadın Azmağı'nda kuraklık alarmı
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı

08:02
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
07:39
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
07:22
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
14:09
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
13:51
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim’in oğlu sazlıkta ölü bulundu
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu sazlıkta ölü bulundu
13:37
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
13:35
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
13:34
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
13:30
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
13:19
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:04
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
12:29
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
12:29
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 08:32:39. #7.13#
SON DAKİKA: 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.