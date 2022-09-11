Barış Akarsu "Merhaba" Filminin Tanıtımı Sosyal Medyada Ses Getirdi - Son Dakika
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Barış Akarsu "Merhaba" Filminin Tanıtımı Sosyal Medyada Ses Getirdi

11.09.2022 13:59
Barış Akarsu "Merhaba" Filminin Tanıtımı Sosyal Medyada Ses Getirdi

18 Kasım' da vizyona girmesi planlanan Barış Akarsu " Merhaba" filminin geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımı büyük yankı uyandırdı.

Yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya'nın ve yapımcılığını Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı Barış Akarsu "Merhaba" filminin geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımındaki duygusal sahneler dikkat çekiciydi.

Çekimleri tamamlanan filmin başrolü İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni imajı izleyiciden tam not aldı.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yanı sıra Almila Ada'nın da başrolü paylaştığı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi değerli oyuncular yer alıyor. Filmin müzikleri ise Mce Jingles ve Eser Taşkıran'a ait.

1979 yılında Amasra'da dünyaya gelen Barış Akarsu, 2004 yılında "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla tanınmış, "Yalancı Yarim" dizisiyle şöhretini pekiştirmişti.

Film çekimleri için 4 Temmuz 2007 tarihinde gittiği Bodrum'da ise geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Barış Akarsu 'Merhaba' Filminin Tanıtımı Sosyal Medyada Ses Getirdi - Son Dakika

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