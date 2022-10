Yeni Evlenmişlerdi... Üzücü Haber Geldi

2000'li yılların en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, temmuz ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Radar Online'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi.

"UYUMLU BİR EŞ İMAJI YARATMIŞTI"

Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı: "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."

"NE GİYİP NE GİYMEYECEĞİNE KARIŞIYOR"

Başka bir kaynak da Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını belirtti: "Ben kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor."

Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López (24 Temmuz 1969, New York), Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş kadını, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi.

Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yapmıştı.

2000'li yılların en başarılı 3. kadın sanatçısıdır.

2010 yılında Dünya Müzik Ödülleri'nde sanata üstün katkılarından dolayı efsane ödülünü kazanmıştır. 2013 yılında müziğe katkılarından dolayı Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhret Yolu'nda 2500. yıldıza sahip olmuştur.

BEN AFFLECK KİMDİR?

Benjamin Géza Affleck (15 Ağustos 1972), Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist. Affleck Berkeley, Kaliforniya'da doğmuştur. Babası öğretmenlik, uyuşturucu yardım terapistliği ve daha birçok başka alanda çalıştı. Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunu bir öğretim görevlisidir.

2005-2015 yılları arasında Jennifer Garner ile evli olan oyuncu, 10. evlilik yıl dönümünden bir gün sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çiftin Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

2016'dan beri canlandırdığı Batman karakterine tutkusunu kaybettiğini, iyi oynayamadığını; bu yüzden rolü canlandırmayı başkalarının hak ettiğini düşündüğü için bu rolü bıraktı.

Affleck, Protestan olarak dünyaya geldi ama ailesi dindar değildi. Bebekken üç çocuğunun her biri Birleşik Metodist Kilisesi'nin üyeleri olarak vaftiz edildi. 2012'de kendisini agnostik olarak tanımladı. Affleck, 2015 yılında ailesiyle birlikte Los Angeles'ta haftalık Metodist kilise ayinlerine katılmaya başladı.