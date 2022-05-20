19 Mayıs'ı Manisa'da kutlayan şarkıcı Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi - Son Dakika
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19 Mayıs'ı Manisa'da kutlayan şarkıcı Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi

20.05.2022 10:23

Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Manisa'da sahne aldı. Konser öncesi alana gelen sokak köpeğine sarılan ve birlikte yere uzanarak şarkı söyleyen sanatçı, Manisalıları coşturdu.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.

KÖPEK İLE YERE UZANIP ŞARKI SÖYLEDİ

Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı. Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti. Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

İşte konserden kareler...

19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi
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Kaynak: DHA

Haluk Levent, Manisa, Şarkı, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 19 Mayıs'ı Manisa'da kutlayan şarkıcı Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi - Son Dakika


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