19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı - Son Dakika
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19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı

07.04.2022 15:46

Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut Çelik üvey babası kendisini evden kovunca öz ailesini aramaya karar verdi. Fox TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran genç adam, öz annesi Türkan Kalyenci'yi ilk defa canlı yayında gördü. Oğlunun öldüğünü sanan kadının tavrı ise programın sunucusunu öfkelendirdi.

Gaziantep'te doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesini arayan 19 yaşındaki Umut Çelik'in annesine olan hasreti, Gazeteci Fulya Öztürk'ün hazırladığı "Fulya ile Umudun Olsun" programında son buldu. Programa katılan Umut Çelik, biyolojik annesi ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Program ekibi biyolojik anne ve babaya ulaşmak için çalışmalara başlarken Çelik'in hayatının altından dram çıktı.

ÜVEY BABASI "BESLEME" DİYEREK EVDEN KOVDU

Çelik'in programda anlattıkları yürekleri sızlatırken 19 yaşındaki Umut, büyütüldüğü aile tarafından evlatlık alındığını söyledi. Kendisini büyüten annesi Remziye Çelik'in ölmesinin ardından kabus dolu günlerinin başladığını anlatan Çelik, üvey babası Hasan Çelik'in evlendiği yeni eşinin kendisini evden kovmak istediğini dile getirdi. Üvey babasının kendisine "Besleme" diyerek evden kovduğunu anlatan Çelik, programda ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

19 YILLIK HASRET SON BULDU

Program ekibi ilk olarak Umut'u annesinden alarak Çelik ailesine veren kişiye ulaştı. Bu kişi üzerinden biyolojik anne ve babanın izini süren ekip, Umut'un gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrendi. 19 yıllık hasret canlı yayında son bulurken Çelik, doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesi ve babasının sesini yıllar sonra duydu. Umut'un programda annesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesinde gözyaşları sel oldu.

Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

19 YILDIR OĞLUNU ÖLÜ BİLİYORMUŞ

Acı gerçeği ilk defa programda açıklayan Umut'un gerçek annesi Türkan Kalyenci, doğumun ardından kendisine oğlunun öldüğünün söylendiğini anlattı. Baba Mehmet Kalyenci ise "Umut'un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım" dedi.

FULYA ÖZTÜRK SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Annenin canlı yayındaki soğuk kanlılığına sinirlenen Fulya Öztürk, "Telefonda bize hissiz geldin. Niye bu kadar sıradan bir konuşma gerçekleştiriyorsun. O da mı şokta. Sizin doğurduğunuz oğlunuz. Oğlunuz programa sizi bulmak için katıldı. Biz de size ulaştık. Gerçekleri öğrenmek istiyor. 19 yıl sonra bir gerçekle yüzleştiniz. Televizyondan ya da internetten oğlunuzun fotoğrafına baksana. Misafirlik şu an senin için önemli mi? Konuşsana oğlunla, konuş işte" diyerek tepki gösterdi.

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Fulya ile Umudun Olsun, Fulya Öztürk, Gaziantep, Umut, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı - Son Dakika


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