20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı - Son Dakika
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20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

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Haziran ayında 10 yıllık evliliğini bitiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Sarmaş dolaş bir poz vererek ilişkisini ilan eden Atilla'ya ''Yuvanı yıktın'' yorumları yağdı.

01.07.2024 08:42  Güncelleme: 09:33
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Son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 20 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Atilla, boşanmanın ardından gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Atilla, Instagram hesabından birlikte tatil yaptığı şarkıcı Nez'e sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti. Nez de Instagram hesabından Atilla'nın fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki" notunu düştü. Aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla tepkilerin hedefi oldu. 20 gün önce boşanan oyuncuya "Yuvanı yıktın" ve "Bu kadar çabuk mu?" yorumları yağdı.

20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez\'e kaptırdı

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Son Dakika Magazin 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Uslu: Boş haber .. 21 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Nezle olmuş 19 0 Yanıtla
  • Uçan Adam: Cem Uzan üzülmüştür şimdi:)) 3 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Aynen 20 gun once bosandi hemen birbirlerine asik oldular bosanmadan görüşmüyorlardı yıldırım aski 1 0 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Bize ne 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı - Son Dakika
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