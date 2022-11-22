Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Nicki Aycox yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Nicki Aycox yaşamını yitirdi

22.11.2022 15:47

2005 yılında yayınlanan Supernatural dizisinin başarılı yıldızı Nicki Aycox uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü oyuncu 47 yaşında yaşamını yitirdi.

2005 yılında yayın hayatına başlayan korku-gerilim türündeki Supernatural dizisiyle tanınan Nicki Aycox, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu.

ÖLÜM HABERİNİ EŞİNİN KARDEŞİ VERDİ

47 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky verdi.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

2021 YILINDA KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

2021 yılında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu paylaşan oyuncu "Herkese iyi olduğumu ve kemoterapiyle mücadeleme devam ettiğimi söylemek istiyorum" demişti.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti

BİRÇOK DİZİDE YER ALMIŞTI

Oyuncu daha önce Cold Case, LAX, Ed, Law & Order, Las Vegas, Dark Blue, USA High, Dark Angel, Ally McBeal, The X-Files, Boy Meets World, Providence gibi pek çok dizide rol almıştı.

Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören oyuncu Nicki Aycox hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Nicki Aycox yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Nicki Aycox yaşamını yitirdi - Son Dakika
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