Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi. "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; son haliyle merak edilen Aysun Kayacı, tatil için Bodrum'a geldi. Ünlü isim, siyah sade mayosuyla Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi. Aldığı kilolarla dikkat çeken ve görüntülendiğini fark edince eliyle karnını gizleyen Kayacı'nın bu hamlesi hamilelik iddiasını güçlendirdi.

Aysun Kayacı, geçtiğimiz haftalarda bir mağazada gelinlik deneyen bir modele benzetilmiş ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

İşte Aysun Kayacı'nın son hali...