Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok - Son Dakika
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Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok

05.08.2022 07:43

Aysun Kayacı 10 yıl önce yatırım bankacısı Efe Kapancı ile evlenerek yurt dışına taşınmıştı. Sosyal medyadaki sahte hesaplardan yapılan siyasi paylaşımlar nedeniyle sürekli gündeme gelen Kayacı, tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Bodrum'da bir plajda görüntülenen Kayacı'nın oldukça kilo aldığı görüldü.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi. "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; son haliyle merak edilen Aysun Kayacı, tatil için Bodrum'a geldi. Ünlü isim, siyah sade mayosuyla Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi. Aldığı kilolarla dikkat çeken ve görüntülendiğini fark edince eliyle karnını gizleyen Kayacı'nın bu hamlesi hamilelik iddiasını güçlendirdi.

Aysun Kayacı, geçtiğimiz haftalarda bir mağazada gelinlik deneyen bir modele benzetilmiş ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

İşte Aysun Kayacı'nın son hali...

Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
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Aysun Kayacı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok - Son Dakika


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