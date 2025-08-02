Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırdı. Genç oyuncu, O Kız dizisiyle tanınan Orhonlu ile ilişkisini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, şimdi evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.
3 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek nikâh töreni öncesinde çift, geleneklere uygun şekilde kına gecesi yaptı. Sitare Akbaş, dün akşam özel bir organizasyonla kına gecesini kutladı. Geceye yakın dostları ve aile bireyleri katılırken, çiftin mutlu anlarına dair kareler konuklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Kına gecesinin ardından çiftle ilgili dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Cengiz Orhonlu'nun, Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Kamuran Akkor'un torunu olduğu öğrenildi. Bu bilgi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sitare Akbaş'ın bu sürpriz bağlantıya rağmen ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etmesi ise hayranlarından takdir topladı.
Son Dakika › Magazin › 3 Ağustos'ta nikAh var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı - Son Dakika
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