30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Nadide Sultan Kaman\'da Coşturdu

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet meydanında konser veren Nadide Sultan, kendisini izlemeye gelen sevenlerini sahne performansıyla coşturdu.

Elindeki Türk bayrağını da dalgalandıran Nadide Sultan, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla Kamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sahneye davet edilen Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Kaman'ın meşhur olan cevizinden sevilen şarkıcıya ağırlığınca ikram etti.

Sunulan hediye karşısında teşekkürlerini dile getirip, şaşkınlığını da gizleyemeyen Nadide Sultan "Ağırlığım kadarını taşımam mümkün değil ama bu kadarını çuvalla sırtıma yükleyebildim. Gidiyorum. Şaka şaka şarkı söylemeden gider miyim hiç?"sözleriyle esprili bir karşılık verdi.