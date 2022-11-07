Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı

07.11.2022 09:56

34 yaşındaki İngiliz model ve televizyon yıldızı Christine McGuinness, Cuma günü gittiği otel odasında çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak kusursuz fiziği ile hayranlarının beğenisini topladı. Evliliğini yeni bitiren McGuinness'in yatağındaki gül ise merak uyandırdı.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Christine McGuinness otel odası paylaşımıyla olay oldu. Christine, bacaklarını tamamen gözler önüne seren elbisesi ile yatakta uzanarak çektiği fotoğrafları "Oda Servisi" başlığı ile paylaştı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

İlişkisini yeni bitiren Christen'in yatağında bulunan kırmızı gül ise merak konusu oldu. Fakat gülle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Christine, kısa süre önce yakın arkadaşı Chelsee Grimes ile Girit adasına gizli bir şekilde uçmuştu. Çift, adada tatil yaptıkları sırada sürekli otel odasından paylaşımlar yaptı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Christine, bu yılın başında 11 yıllık kocası Paddy ile evliliğini bitirdi.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı
YORUMLAR
500
Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı

Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Singapur'da ürünleri toplatılan Türk şirketin açıklamasına tepki yağdı
10:30 Türkiye'yi hüzne boğan yaşlı adam! 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılmış
10:29 Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali beğeni topladı
10:19 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken sakatlandı, ayağında kırık var
10:08 Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü
10:07 Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası, sözleriyle yürek parçaladı
09:55 AK Partili isimden merak edilen soruya yanıt: HDP'yi ziyaretinizden Bahçeli'nin haberi var mıydı?
09:26 Nihat Doğan, 5 milyon liraya açtığı güzellik merkezini zarar edince devretti
09:13 Yunanistan'da savaş çığırtkanlığı sürüyor! Türkiye'ye karşı satın alınacak silahları yazdılar
08:39 Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 10:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement