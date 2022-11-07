Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı

İngiliz model ve televizyon yıldızı Christine McGuinness otel odası paylaşımıyla olay oldu. Christine, bacaklarını tamamen gözler önüne seren elbisesi ile yatakta uzanarak çektiği fotoğrafları "Oda Servisi" başlığı ile paylaştı.

İlişkisini yeni bitiren Christen'in yatağında bulunan kırmızı gül ise merak konusu oldu. Fakat gülle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Christine, kısa süre önce yakın arkadaşı Chelsee Grimes ile Girit adasına gizli bir şekilde uçmuştu. Çift, adada tatil yaptıkları sırada sürekli otel odasından paylaşımlar yaptı.

Christine, bu yılın başında 11 yıllık kocası Paddy ile evliliğini bitirdi.