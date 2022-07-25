#39;evlenebilirim' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi - Son Dakika
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#39;evlenebilirim' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi

25.07.2022 17:06
#39;evlenebilirim' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda "Çok aşığım, evlenebilirim" açıklamasını yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yazılımcı Nazım Akmandil ile İstinyePark'da objektiflere takıldı. Motora binerken görüntülenen çiftten Esmersoy, "Kasksız dolaşmıyoruz" dedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, Markalar Sokağı'nda motorlarına binerken görüntülendi.

"YETİŞEMEDİNİZ"

Muhabirlerin "Kasksız poz alamadık?" demesi üzerine söze giren Esmersoy, "Yetişemediniz, artık başka zamana" demekle yetindi. Soru almayan Esmersoy ve sevgilisi Akmandil, gazetecilere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

#39;evlenebilirim' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi

"ÇOK AŞIĞIM, EVLENİRİM"

Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşmuştu. Ünlü sunucu, "Nazım Akmandil ile evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını vermişti.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Burcu Esmersoy ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nazım Akmandil, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşında. Burcu Esmersoy'dan 15 yaş küçük olan Akmandil, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu.

Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi.

2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış habereditörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da çok sayıda program yaptı. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

BURCU ESMERSOY ÖZEL HAYATI

Burcu Esmersoy, bir süredir yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Burcu Esmersoy, alışveriş, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #39;evlenebilirim' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi - Son Dakika

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