Yaz dönemini tatil yaparak geçiren Mine Tugay, ekim ayının ortasında yaza veda etti. Son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisine konuk olan oyuncu, siyah mayokinisiyle Instagram'dan video paylaştı.
Yaza veda ettiğini söyleyen Tugay, deniz kenarında yürüdü. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, beğeni yağdı.
Gelen senaryoları değerlendirdiği öğrenilen Tugay, içine sinema bir proje olursa izleyici karşısına çıkacak.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti - Son Dakika Magazin