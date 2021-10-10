43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti

Yaz dönemini tatil yaparak geçiren Mine Tugay, ekim ayının ortasında yaza veda etti. Son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisine konuk olan oyuncu, siyah mayokinisiyle Instagram'dan video paylaştı.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yaza veda ettiğini söyleyen Tugay, deniz kenarında yürüdü. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, beğeni yağdı.

SİNEMA FİLMİ PROJESİ İLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Gelen senaryoları değerlendirdiği öğrenilen Tugay, içine sinema bir proje olursa izleyici karşısına çıkacak.