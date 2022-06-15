47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan 23 yaşındaki Mustafa İldemir, kendisi cezaevindeyken eşinin yasak aşkına kaçarak düğün yaptığını söyledi. 2,5 yaşındaki kızından ayrı kalmak istemeyen İldemir, "Kızımı benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o" dedi.

"CEZAEVİNE GİRİNCE 12 GÜNDÜR TANDIĞI YASAK AŞKIYLA EVLENDİ"

Eşiyle yıllardır sorunlu bir evlilikleri olduğunu belirten Mustafa, şunları söyledi: "Ablamın eski görümcesiydi. Ablamla eniştem boşanma aşamasına gelince biz de eşimle kaçmak zorunda kaldık. 4,5 yıllık evliyiz ama defalarca kez ailesinin evine geri döndü. Şubat ayında iftira nedeniyle cezaevine girdim. Ben cezaevine girerken karım da annesinin evindeydi. Ben 10 Mart'ta cezaevine girdim, eşim de 15 Mart'ta Adem'le tanışmış. 27 Mart'ta da düğün yaptılar."

"EŞİM UMURUMDA DEĞİL, EVLADIMI BENDEN AYIRMASINLAR"

Cezaevinde annem arayarak 'davullu zurnalı düğün yaptılar' deyince inanmak istemedim. Cezaevinden çıkana kadar ağladım ve görüş gününe geleceğini düşündüm hep. Yaptığı zoruma gidiyor. Şu an hiç umudum yok çocuğumun velayetini istiyorum. Kızımı benden ayırmasınlar yeterli. Evladımı benden ayırmasınlar."

"YASAK AŞKI, BARIŞMAMIZI İSTEDİ"

"Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi" diyen Mustafa Bey, "Ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve 'Gel çocuğunu al' dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, telefonumu satıp Antalya'ya gittim" dedi. Antalya'ya gittikten sonra eşi Vesile İldemir ile yüzleştiklerini söyleyen Mustafa İldemir, sözlerine şöyle devam etti: "Vesile, Adem'in 'barışmak istiyorsanız, barışın' dediğini söyleyip barışmak istedi. Ben çocuğumu alıp döndüm. Gelsin, çocuğumun velayetini bana versin ve boşanalım."

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eşinin yasak aşkıyla yaptığı düğünün görüntülerini izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa, "Beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım" şeklinde konuştu.

"EŞİM AİLESİNE RESTİ ÇEKERSE KABULÜM"

Eşinin sık sık kendisini aradığını söyleyen Mustafa "Bana kızımı soruyor, onsuz yapamadığını söylüyor. Kendisi kandırıldıysa bunu açıklasın" dedi. Esra Erol'un "Kandırıldığını söylerse dönecek misin?" sorusuna cevap veren Mustafa İldemir "Ailesine resti çekerse kabulüm" diyerek şaşkına çevirdi.